Mantar ile Yapılabilecek Yemekler

Sütlü Mantar Çorbası

Mantarın sütle buluşmasından doğan muhteşem bir lezzet olması nedeniyle sütlü mantar çorbası önerisini listenin ilk sırasına aldık. Az miktarda süt kullanmalı mantarın lezzetini çorbaya salması için yeterli oluyor. Dilerseniz süt yerine krema da kullanabilirsiniz. Ancak krema kullanmanız durumunda daha yoğun bir çorba kıvamı elde edeceğinizi belirtelim.

Mantar Sote

Kuşkusuz mantarın tüm dünya genelinde en sık pişirildiği şekli mantar sote yemeğidir. İçerisine istediğiniz malzemeleri ilave edebiliyor olmanız ve aynı zamanda hızlı bir şekilde pişmesi çok sayıda kişinin rotasını mantar sote tarifine çevirmesini beraberinde getiriyor. En leziz sote tarifi için de Yemek.com adresine tıklamanızı tavsiye ederiz. Çünkü bu sitede yer alan tarif sayesinde mantar sote yemeğini daha önce hiç yapmamış olanlar bile leziz bir yemek elde edebilir. Çocuklarınıza mantar yedirmek için de tercih edebileceğiniz bir lezzet olduğunun altını çizelim.

Fırında Kaşarlı Mantar

Mantara bambaşka bir lezzet kazandıran yemeklerden biri de fırında kaşarlı mantardır. Sadece az miktarda baharat ve kaşar kullanarak kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzeti mutlaka siz de denemelisiniz. Misafirlerinize ara sıcak olarak da sunumunu yapabileceğiniz bu yemekte mantarları doğramanız gerekmiyor. Dolayısıyla daha kısa sürede hazırlanan bir mantar yemeği olduğunu da belirtelim.

Patatesli Mantar Yemeği

Bu yemeğin özelliği ise son derece doyurucu olmasıdır. Yanında farklı bir yemek hazırlamaya vaktiniz yoksa tercihinizi patatesli mantar yemeğinden yana kullanabilirsiniz. Kalabalık aileler için de ideal bir seçenek olan bu yemekte patates ve mantar dışında farklı bir malzeme kullanmanıza gerek kalmıyor. Ancak dilerseniz mevsime uygun sebzelerden de ilave edebilirsiniz.

Sebzeli Mantar Dolması

Mevsime uygun sebzeleri küçük küp halinde doğrayarak mantarın içerisine doldurmanız bu muhteşem lezzeti yakalamanız için yeterli olacak. Sebzeli mantar dolması iştahları kabartan görüntüsüyle de cazip bir mantar yemeği olma özelliğini koruyor.