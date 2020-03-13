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Malkovıch’ten Eldivenli, İmamoğlu’ndan Kolonyalı Önlem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü Hollywood yıldıdı Emmy ödüllü Amerikalı oyuncu John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında eldiven taktığı gözlenen Malkovich ve 4 sanatçı arkadaşına, Türk usulü kolonya ikramında bulunuldu.

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13 Mart 2020 Cuma 16:33
Malkovıch’ten Eldivenli, İmamoğlu’ndan Kolonyalı Önlem
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. Oldukça samimi bir atmosferde geçen ziyaret, misafirlere Türk usulü kolonya ikram edilmesiyle başladı. Malkovich’in, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına önlem amacıyla, eldiven takması dikkat çekti. İstanbul’a bir dizi sanatsal etkinlik ve film çekimi için geldiklerini belirten Malkovich, 2 yıl önce de guletle Türkiye kıyılarını gezdiklerini kaydetti.

ATATÜRK KİTAPLARI GÖNDERMEK İÇİN ADRESİNİ ALDI

İmamoğlu’na İstanbul’da gerçekleştirdikleri etkinliklerle ilgili bilgi veren Malkovich, bu süreçte kendisine Atatürklü kol düğmesi hediye edildiğini söyledi. İmamoğlu da adresini aldığı Malkovich’e, Atatürk katalogları ve kitapları gönderme sözü verdi. Malkovich, İBB Başkanı’na, “İstanbullu musunuz” sorusunu yöneltince, İmamoğlu, ünlü oyuncuya hayat hikayesini kısaca anlattı. Bunun üzerine Malkovich de kendi hayatının kısa özetini İmamoğlu ile paylaştı. Malkovich, İmamoğlu’na imzalı bir DVD çalışmasını sundu. Keyifli sohbet, fotoğraf çekimi ile son buldu.

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