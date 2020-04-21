Mahsun Usta'dan Sağlık Çalışanlarına Lezzet Şöleni ...

MAHSUN USTA NE YAPTI?

Bilmiş olduğunuz İstanbul’daki birçok devlet hastanelerine gece gündüz saat fark etmeksizin binlerce ikramlarda bulunuyor. Sağlık çalışanları için çalışıyor ve onların yanında oluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyn Çetiner

Mahsun Usta;

“Bu süreçte; gerek yaşlılar, gerek ihtiyaç sahibi kardeşleri, gerek de değerli sağlık çalışanları için elinden geleni yapmaya çalışıyor.Ve bu süreci ;

“Kardeşçe, milletçe güçlü bir şekilde atlatacağımıza inancım tam! “ olduğunuda belirtiyor

Lütfen #evdekal Türkiye!” olarak bizlere mesajda bulunuyor.

Sadece bununla beraber olmayıp sosyal medyada çok geniş takipçi kitlesi olan Mahsun Usta takipçi kitlesi tarafından çok seviliyor. Ve onlara geçtiğimiz aylarda düzenlediği çekilişle ülkenin farklı bölgelerinden 3 kişiye cep telefonu veren “Dürümcü Mahsun Usta” sahibi Mahsun Gökçur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü de unutmayarak binlerce kadına gül dağıttı. Küçükçekmece Halkalı meydan ve Güneşli meydanda bulunan mekânlarında sizlere hizmet veriyor.

MAHSUN USTA KİMDİR ?

Şu an Türkiye’nin en gözde mekânlarından Mahsun Usta adlı firmanın kurucusu Mahsun Gökçur 1982 yılında Muş’ta dünyaya gelmiştir.

O dönemde ki maddi sıkıntılarından dolayı çalışmak için İstanbul’a gelmiştir. İlk olarak restoranlarda usta olma hayaliyle işe başlayan Mahsun Usta ilerleyen zamanlar Türkiye’nin en başarılı mekanlarında ustalık ve yöneticilik yapmıştır.

On yıllık tecrübesinin ardından 2005 yılında 4 kardeşi ile birlikte Mahsun Usta ismiyle ilk restoranını kurmuştur.

Başta iki masa ile başlayan Mahsun Usta İstanbul’un farklı ilçelerindeki şubeleri ile ve 150 kişilik kadrosuyla aynı anda binlerce kişiye hizmet vererek Türkiye’nin en güçlü ve en meşhur restoranları arasında yerini almıştır.

Geçmişten günümüze ulaşan ve yarınları hedefleyen Türk markası Mahsun Usta İstanbul’un farklı adreslerinde farklı konsepti, özgün tatlar ve 25 yılı aşkın deneyim üstünlüğünü buluşturarak damak tadını simgelemektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)