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Kurum Ve Şirketlere Özel Etkinlikler

Flyzone, kurumlara özel etkinlik programları ile fark yaratmaya devam ediyor. Flyzone’u ziyaret eden tüm şirket yetkilileri bu alanda detaylı bilgi sahibi olabilirler. Fiyat teklifi almak da son derece kolay ve pratik. Bunun için online alanlarda sizlere sunduğumuz formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız yeterli olacaktır.

Kurum Ve Şirketlere Özel Etkinlikler

Flyzone, kurumlara özel etkinlik programları ile fark yaratmaya devam ediyor. Flyzone’u ziyaret eden tüm şirket yetkilileri bu alanda detaylı bilgi sahibi olabilirler. Fiyat teklifi almak da son derece kolay ve pratik. Bunun için online alanlarda sizlere sunduğumuz formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız yeterli olacaktır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ocak 2020 Salı 19:44
Kurum Ve Şirketlere Özel Etkinlikler
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Flyzone, kurumlara özel etkinlik programları ile fark yaratmaya devam ediyor. Flyzone’u ziyaret eden tüm şirket yetkilileri bu alanda detaylı bilgi sahibi olabilirler. Fiyat teklifi almak da son derece kolay ve pratik. Bunun için online alanlarda sizlere sunduğumuz formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız yeterli olacaktır.

Fiyat Teklifi Almak İçin

Ana sayfada yer alan formu doldurarak sadece bir gün içerisinde fiyat teklifi alabilirsiniz. Piyasanın ortalamasına göre oldukça uygun olan fiyatlarımız tamamen cep dostu olarak nitelendirilebilir. Forumda istenen ilk bilgiler içerisinde ad - soy ad gibi kimlik bilgileri yer alıyor. Bunun yanı sıra e-mail adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri de yazılmalıdır.

Fiyatları belirleyen yegane unsurların başında kişi sayısı gelmektedir. Bu nedenle online forumda kişi sayısı da muntazam bir şekilde belirtilmelidir. Son olarak kişisel mesajlar bu alana yazılarak gönder kısmına tıklanmalıdır. Cevap ve fiyat en geç bir gün içerisinde sizlere ulaşacaktır. Aynı zamanda diğer kampanya ve etkinliklerimizden anında haberdar olmak isteyenler formun alt kısmında yer alan kutucuğu işaretleyebilir.

Fotoğraf Galerisi

Şirketlere özel etkinliklerimize dair ayrıntılı bilgi almak isteyenler fotoğraf galerisine tıklayarak etkinliklere dair görsellere erişim sağlayabilir. Daha önce katılım gösteren ve eğlenmiş olan şirket personellerinin enstanteneleri sizi nasıl bir eğlencenin beklediğine dair ipuçları verecek.

Kurumlara Özel Etkinlikler Neler?

Özel etkinliklerimizin başında dj performansları ve müzik geliyor. Alanında uzman ve deneyimli yerli dj'ler ile siz de eğlenceye katılabilir, tüm iş yılının stresini tek gecede atabilirsiniz. Bunun yanı sıra özel dans gösterileri ve alanları da mevcuttur. Bir yandan müziğin ritmine kapılıp bir yandan özel tahsis edilmiş alanlarda dilediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. https://www.flyzoneturkey.com adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Kurumlara özel etkinliklerimiz bunlarla sınırlı değil. Bunun yanı sıra basketbol ve voleybol gibi spor dalları için özel salonlar da bulunuyor. Airsports olarak ekstrem sporların çok daha keyifli halini sizlere en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. İsteyenler online alandan isteyenlerse telefon üzerinden yer ayırtarak bu özel eğlencelere katılım gösterebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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