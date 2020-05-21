KOVİD 19'a Dikkat Çeken Festival

COVID 19’U SONLANDIRACAK ONLINE FARKINDALIK FESTİVALİ

23-26 Mayıs 2020

Online Farkındalık Festivali’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 7 temel enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Dört gün boyunca online olarak devam edecek olan Farkındalık Festivali’nde, yedi temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, saf sevgi, iletişim yeteneği, zihinsel güç ve evrenle bağlantı geliştirilecek. Festivalde ayrıca,tüm sorulara cevapların alınacağı interaktif söyleşi yer alacak.Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

UuslararasıOnline Farkındalık Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının ise Temmuz ayında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Farkındalık Festivali Programı:

23-26 Mayıs 2020

23 Mayıs CUMARTESİ:



11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi

17.00- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi



24 MayısPAZAR:



11.00- Karın enerji merkezi çalışması - Kararlılığın geliştirilmesi

17.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Saf sevginin geliştirilmesi

25 Mayıs PAZARTESİ

11.00- Boyun enerji merkezi çalışması - İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

18.00- İnteraktif söyleşi - Tüm sorulara cevaplar

26 Mayıs SALI



11.00- Alın enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

17.00- Tepe üstü enerji merkezi çalışması - Evrenle bağlantının geliştirilmesi

Detaylı bilgi için:

T. 0 533 2517583-0 531 9967169-0 535 6950026

www.festivalbudur.orginfo@festivalbudur.org

facebook/festivalbudur.org

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)