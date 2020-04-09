banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Koronaya Rağmen Trafikteki Araç Sayısı Ancak Yüzde 35,8 Azaldı
Son Dakika
Koronaya Rağmen Trafikteki Araç Sayısı...
İmamoğlu: “İnsanlarımızın Yardımlaşma Duygusunu En Şeffaf Yönetecek Kurum, İstanbul'da, İBB’ dir. NOKTA.”
Son Dakika
İmamoğlu: “İnsanlarımızın Yardımlaşma Duygusunu En...
Korona Virüse Son !
Korona Virüse Son !
Yeşilay “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı” diyor
Son Dakika
Yeşilay “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı”...

Koronaya Rağmen Trafikteki Araç Sayısı Ancak Yüzde 35,8 Azaldı

​​​​​​​Koronavirüs tedbirleri ve okulların kapatılması, İstanbul ulaşımında önemli değişikliklere yol açtı.İstanbul trafiğinin zirve saati değişti; sabah 08.00-09.00 Aralığından 17.00-18.00 aralığına geçti.İki yaka arasındaki geçişler yüzde 52,8 azalırken, en fazla geçiş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleşti. Korona vakalarının yüzde 60’ının görüldüğü İstanbul’da, tüm uyarılara rağmen, ana arterlerdeki araç geçişinin yeteri kadar azalmadığı ortaya çıktı. Ana arterlerdeki araç sayısı yüzde 35,8 düşerken, araçların günlük ortalama hızı saatte 10 kilometre arttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2020 Perşembe 15:15
Koronaya Rağmen Trafikteki Araç Sayısı Ancak Yüzde 35,8 Azaldı
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Mart ayında, İstanbul ulaşımını ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Türkiye’de ilk Covit 19 vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve 23-27 Mart tarihleri arasındaki değerler karşılaştırılarak ‘Nisan 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’ hazırlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Hüseyin Çetiner 

İstanbul’un zirve saati 17.00-18.00 oldu

İstanbul trafiğinin zirve saati değişti. Hafta içi araç sayımlarının ortalamasına göre, zirve saat sabah 08.00-09.00 iken, 11 Mart’tan sonra 17.00-18.00 aralığı zirve saat olarak kaydedildi.

İki yaka arasında araç geçişi yüzde 52,8 azaldı.

Daha önce iki yaka arasında hafta içi ortalama 406 bin 754 araç geçerken, 23-27 Mart arasında yüzde 45,6 azalarak 221 bin 236’a düştü. 27 Mart günü ise bu oran, yüzde 52,8 azalarak 191 bin 796 oldu.

En fazla geçiş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden

Mart ayında yaka geçişi yapanların yüzde 45,2’si 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü, yüzde 37,9’u Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü, yüzde 8,9’u Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, yüzde 8’i ise Avrasya Tünelini tercih etti.

Ana güzergâhlardaki araç sayılarında yüzde 35,8 düşüş oldu

Korona vakalarının yüzde 60’ının görüldüğü İstanbul’da, ana arterlerdeki araç geçişleri ancak üçte bir oranında azaldı. İstanbul’da ana arterlerdeki sensörler zerinde yapılan sayımlara göre, güzergâh başına ortalama araç sayısı yüzde 35,8 düştü. 02-06 Mart tarihleri arasında saatlik ortalama geçiş yapan araç sayısı 2 bin 372 iken, 23-27 Mart tarihleri arasında yüzde 35,8 azalarak saatlik ortalama bin 522 adet oldu.

Araçların ortalama hızı arttı

Etütlerin yapıldığı 3 bin 110 kilometre uzunluğundaki ana karayolu şebekesinde, sabah, öğle ve akşam zirve saatlerinde araçların ortalama hızlarında artış oldu.23-27 Mart tarihleri arasında, sabah zirve saatinde yüzde 20, öğle zirve saatinde yüzde 11 ve akşam zirve saatinde ise yüzde 26 oranında artış gözlendi. Hafta içi günlük artış hızı ise ortalama olarak 10 kilometre/saat olarak gerçekleşti..

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlanan Bülten’de, hız ve süre etütleri, ana güzergâhlarda bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.

Nisan 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’ne https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: “İnsanlarımızın Yardımlaşma Duygusunu En Şeffaf Yönetecek Kurum, İstanbul'da, İBB’ dir. NOKTA.”
İmamoğlu: “İnsanlarımızın Yardımlaşma Duygusunu En Şeffaf Yönetecek Kurum, İstanbul'da, İBB’ dir. NOKTA.”
Korona Virüse Son !
Korona Virüse Son !
İBB'den İstanbullular İçin Maske Üretimi
İBB'den İstanbullular İçin Maske Üretimi
FuzulEV Bu Zor Günlerde Çınarlarımız İçin Gözyaşartan Bir Reklam Yayınladı …
FuzulEV Bu Zor Günlerde Çınarlarımız İçin Gözyaşartan Bir Reklam Yayınladı …
İstanbul Petek Temizliği
İstanbul Petek Temizliği

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169