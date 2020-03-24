Konut Tasarruf Finansmanı İle Faizsiz Ev Sahibi Olun

Bu yöntemin insanlara sağladığı en büyük avantaj uzun vadeli şekilde borçlarını öderken ekstra bir maliyet ile karşılaşmamak oluyor. Ev kredisi çekildiğinde ödenmesi gereken faiz veya vade farkı bu yöntemle ödenmek zorunda kalmıyor.

Konut finansmanı yöntemi ile hem tasarruf yaparken hem de ihtiyacınız olan eve sahip olmanız mümkün kılıyor. Tabi bu fırsattan yararlanmak için öncelikle izlemeniz gereken bazı yollar var. Bu yolların başında ilk olarak bütçenizi belirlemek geldiğinizi söylemeliyiz.

Çözüm Tasarruf Konut Finansman Sistemi Avantajları

Faizsiz ev al uygulamasından faydalanmak için şirket ile direkt olarak iletişime geçmeniz gerekiyor. Özel olarak hazırlanan sistem sayesinde fazla borca girmeden istediğiniz eve en hızlı şekilde sahip olmanız mümkün oluyor. Bu sistemde sizden vade farkı veya faiz ödemesi istenmiyor. Borcunuzun ödeme süresini kendiniz belirlemenize izin veriliyor. Bu süreyi gelir miktarınıza göre ayarlama şansınız var.

Faizsiz ev fırsatından yararlanırken ayrıca peşinat ödemek zorunda da değilsiniz. Eğer ödeme gücünüz varsa peşinat ödemesi yaparak borcunuzdan hızlı bir şekilde kurtulmanız mümkündür. Aynı şekilde ara ödeme içinde aynı durum geçerlidir. Borcunuzun ödeme süresini belirledikten sonra evi ne zaman alacağınız tarihte belirlenecektir.

Faizsiz Ev Almanın Avantajları

Faizsiz ev almak insanların konut kredisi nedeniyle girecekleri yüklü miktarda ki borçtan kurtulmalarına yardımcı oluyor. Tasarruf yöntemleri sayesinde serbest sistem veya sıra tespitli sistem ile evi alacağınız tarihi belirlemek de mümkün oluyor. Bu yöntemde evin bedelini yani bütçenizi siz belirliyorsunuz. Konut kredisinde olduğu gibi belirli bir kısmı için size ödeme yapılmıyor. Tüm evin bedeli finanse edilerek ekstra maliye girmenizin önüne geçiliyor. Faiz oranı derdine girmeden, borcunuzu ödemekte sıkıntı çektiğinde sağlanacak detaylarla sizin istediğiniz her evi almanız mümkün kılınıyor.

Türkiye’nin her noktasında bulunan evlerden şirket ile ister şubelerine giderek isterseniz de telefon üzerinden iletişime geçerek sahip olma şansınız bulunmaktadır