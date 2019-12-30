Kolay Kullanımlı Ürünler

Getirdiği kapalı sistem sayesinde, çok büyük bir yeniliği sektöre sunan Juulürünleri, çeşitli lezzetlerdeki kartuşları ile farklı damak tatları sunuyor.

Gövdesinde alüminyum kullanılan Juul, kolay kullanım açısından nefes sensörü ile çalışıyor ve ekstra tuş kullanımına gerek bırakmıyor. Juul Türkiye üzerinden edinme şansınız bulunan bu ürünle ilgili tüm ayrıntıları da firmanın sitesinden görebiliyorsunuz.

Değişik Tatlar

Juul Türkiye firmasından alabileceğiniz bu cihazlar ile kullanılan kartuşlar içinden dilediğiniz lezzeti seçebiliyorsunuz. Firmanın üzerinde ki Juul kartuş seçenekleri de;

% 5 salt nikotinli Flavor Multipack,

%1.7 salt nikotinli Royal Creme,

% 5 salt nikotinli Menthol,

% 5 salt nikotinli Virgina Tobacco,

% 5 salt nikotinli Cucumber

% 5 salt nikotinli Creme

% 5 salt nikotinli Fruit

Olmak üzere firma tarafından müşterilerine sunuluyor. Bu kartuşlarla meyveden mentole, kremadan Amerikan tütüne dek istediğiniz lezzetteki ürünü deneyebiliyorsunuz.

Kısa Sürede Şarj

Juul Türkiye firması tarafından kullanıcılara sunulan cihaz, gayet başarılı pil ömrü yanında yüksek performansta sunuyor. Mıknatıslı alt kısmı sayesinde cihazın şarj edilmesi de son derece kolay gerçekleşiyor. Oldukça kısa sürede şarj imkanı sunan cihaz ileri teknoloji bir ürün olarak öne çıkıyor. Juul Türkiye tarafından orjinal ürün garantisi ile birlikte sunulan cihaza güvenle ulaşabiliyorsunuz.

Uygun Fiyat

Normal sigaraya en iyi ve başarılı alternatifi Juul sunuyor. Vücut tarafından son derece hızlı emilen salt nikotin etkisi hızlı şekilde görülüyor. Estetik bakımdan mükemmel tasarımı, yüksek nitelikteki buhar performansı ile Juul fiyataçısından da normal sigaraya oranla büyük tasarruf imkanı tanıyor.

Cihazda kullanılan kartuşlarda ki salt nikotin miktarları da % 1.7 ile % 5 oranları arasında değişiklik gösteriyor. İsteğe göre hem lezzet hem de nikotin oranı açısından dilediğiniz kartuşu seçerek rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Problemsiz Cihaz

Değişik tatlar içeren Juul pod türleri ile sigara kullanan veya sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlere en iyi alternatif sunuluyor. Juul Türkiye farkı ve güvencesiyle bu elektronik sigara cihazlarına ulaşabilirsiniz.

Kolay taşınabilirlik sunan küçük boyutu ve aynı orandaki hafifliği ile Juul, plastik kilitli kartuşu sayesinde, elektronik sigaralarda karşılaşılan akıtma gibi problemlere de asla imkan tanımıyor. Firma üzerinden Juul siparişile orijinal ürün garantili cihazı alabilirsiniz.