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Kış Ayının Vitamin Deposu Meyveler Tezgahlarda Yerini Aldı

İşte Kış Ayının Vitamin Deposu Meyveleri...

Kış Ayının Vitamin Deposu Meyveler Tezgahlarda Yerini Aldı

İşte Kış Ayının Vitamin Deposu Meyveleri...

haber 2
haber 2
16 Ocak 2020 Perşembe 16:20
Kış Ayının Vitamin Deposu Meyveler Tezgahlarda Yerini Aldı

Bilecik’te soğukların gelmesi ile birlikte kış meyveleri tezgahlarda yerini alırken, en pahalı ürün kilosu 4 lira ile kivi ve muz, en ucuzu ise kilosu 2 lira ile mandalina oldu.
Kış aylarının vazgeçilmesi olan meyveler tezgahlarda yerini alırken, muz ve kivinin pahalı olması müşterilerin mandalina ve portakalı tercih etmesine neden oluyor. Mandalina ve portakala tezgahlar 2 ve 2,5 liradan satılırken, kivi ve muzun kilosu 4 lirayı buldu. Hal böyle olunca vatandaşlarda mandalina ve portakaldan vazgeçmedi.
“Kış meyvelerinin bol meyve tüketimi hastalanma riskini sıfır seviyeye indiriyor”
Kış meyvelerinin bol meyve tüketimi hastalanma riskini sıfır seviyeye indirdiğini belirten manav Kadir Demirbaş “Kış meyvelerinden bazıları özellikle gribal enfeksiyonların hepsi yok oluyor gibi bir şey. C vitamininin gribal enfeksiyona iyi geldiğini bütün insanlar bilir. Benim tavsiyem kış mevsiminde bol bol portakal suyu, elma gibi meyvelere yönelmesini tavsiye ederim. Şuanda en pahalı olan kış meyvesi kivi ve muz, kilosu 4 lira civarında. Müşterileri 1 kilo kivi veya muz alacaklarına onun yerine 2’şer kilo mandalina ve portakalı alıyor. Bu hafta da portakal tezgahlarda yerini almaya başladı. İlk etapta 2 TL’ye satılan portakal ilerleyen günlerde fiyatı düşer” dedi.

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