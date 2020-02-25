Kiracıların Dikkatine,Ufak Bir Eksiğiniz Sizi Mağdur Edebilir

Olay İstanbul ili Başakşehir ilçesi Başak Mahallesinde yaşandı…

Muhasebeci İsmail Akkirmanlı içinde Ç.H adındaki kiracı olan daireyi 2015 yılında satın alıyor.

Kiracıya ben bir sene sonra taşınmayı düşünüyorum siz 2.350 TL kira ödüyorsunuz sizinle aylık 2.700 TL den bir yıllık kontrat yapalım diyor ve yapılıyor.

11 Sonra Akkirmanlı ben bir sene daha gelişimi uzatmak istiyorum diyerek yeni bir kontrat yapıyor.

Yeni kontratın 2.ayında kiracı ev sahibi İsmail Akkirmanlı’yı telefon ile arayarak dairenizi boşatıp borçsuz bir şekilde teslim etmek istiyorum diyor.

Ev sahibi de tamam diyor ve evin anahtarı 2 Eylül 2016 tarihinde Emlakçısının ofisinde ikisinin huzurunda teslim ediliyor.

Ev sahibi evini aylık 3.500 TL den Kiraya vermek için emlakçıya anahtarı veriyor…

Kira yüksek olduğu için evini kiraya veremiyor. Daha sonra kendisi 24.12.2016’de taşındığı dairesi için kiracısından 4 aylık kira alacağı talep ediyor. Kiracı benim borcum yok ve çıkarken sizin sözlü rızanız ile çıktım diyor. Akabinde İcrada alacak davası açıyor…

Kiracı dilekçe vererek borcum yok dairesini boşattığıma dair Noterden İHTARNAME çekmiştim diyerek icra işleminin durması için dilekçe veriyor.

İşin Püf Noktası Kira Kontratı devam ediyorsa ve mecuru tahliye diyorsanız anahtarı mülk sahibine ya tutanak ile ya da Noter aracılı ile resmi ikamet adresine göndermeniz gerekir..

Dava açan İsmail Akkirmanlı’ nın Emlakçısı ben yalan söylemem anahtarı 2 Eylül 2016’da teslim aldığımızı Mahkemede söyleyeceğini ifade ediyor. Kiracı da verdiği dilekçede Davacı’ nın emlakçısını şahit olarak gösteriyor.

Ancak İcra Tetkik hakimi bizim mahkemelerde şahit dinlenmiyor. İcra Tetkiklerde davalar belge üzerinde görülüyor.Siz daireyi boşaltıp teslim etmiş olabilirsiniz ama bunun belgesi ya anahtarı teslim ettiğimizi dair aranızda imzalanmış kontrat yada ev sahibiniz kontrat imzalamaktan imtina ediyorsa ikamet edersine noter marifeti ile boşalttığınız mecurun anahtarını göndermeniz gerekirdi.Bu iki belge olmadığı için 4 aylık boş kalan süre için kiramı alamadım diye dava açan davacının davasının davamı için karar vereceğiz dedi ve dava davam etti.

Kiracı bütün mal varlıkları üzerine haciz konulduğunu görünce Eylül-Ekim-Kasım ayları kirası olan 8.400 TL yerine 16.000 TL ödeme yapıp icra dosyasını kapatıyor ...

Peki acımasız ev sahibi bununla işin peşini bıraktı mı dersiniz HAYIR…

Aldığı haksız para tatlı gelmiş olacak ki ev sahibi bu sefer kiraya vermesi için anahtarı verdiği Emlakçısından 24.12.2016 tarihinde sahte bir tutanak yaparak anahtarı aldığını ifade ederek bu sefer de 24 Gün ve Kontrat süresi devam ettiği halde evi boşaltan kiracısına dava açıyor…

Kiracı benim zaten hiç borcum yoktu daha önce oturmadığım Eylül-Ekim ve Kasım ayları için 84.000 TL Kira yerine masrafları ile beraber 16.000 TL ödeme yaptım.

Bu para İsmail Akkimanlı’ya tatlı gelmiş olacak ki bu sefer Aralık ayının 24 günü için ve Kontrat devam ederken evi boşalttığı için kaybı olduğunu iddia ederek dava açtı.Kiracı Ç.H. hiç borcum olmadığı halde daha önce 16.000 TL ödedim. Bu davanın red edilmesi gerekir diyerek açılan davaya itiraz ederek Mahkemeye dilekçe verip İsmail Akkirmanlı hakim huzurunda namusu ve şerefi üstüne yemin ederek anahtarı almadığına yemin etsin diyerek dilekçe verdi. Bir duruşma da haklim huzuruna çıkan Akkirmanlı aynen öyle dedi “Emkaçının ofisine gelip anahtarı masanın üstüne koydu ama ben almadım” diyerek KALLAVİ BİR YALAN SÖYLEDİ.

Hak hukuk helal haram düşünmeyen ev sahibi İsmail Akkirmanlı İcra Tetkik Hakimliğinden itirazın durması için dava açıyor.

Mahkeme anahtarın teslim edildiğine dair TUTANAK veya NOTER ile anahtarın gönderildiğine dair belge var mı yok mu diye soruyor…

Akkirmanlı ‘ya güvenip belge almayan Kiracı Ç.H. aradan uzun süre geçtiği için artık noter aracılığı ile de anahtar gönderme zamanı da ortadan kaktığından dolayı yargıya sunacak belge veremediği için cidi mağduriyetler yaşadı.

Şimdi’de söz sırası kiracı Ç.H de

Kira kontratımızın süresi dolmadan çıkacağım için ev sahibim ile bir ay önceden konuştum kendisi tamam dedi. Benim aylık 2.700 TL kira verdiğim daireyi aylık 3.500 TL den kiraya vereceğim dedi. Yüksek kira istediği için vermedi.

Benim 2 Eylül 2016’da teslim ettiğim ev için oturmadığım Eylül-Ekim ve Kasım ayları için icra davası açtı.

Borcum yok dairesini boşaltıp anahtarı teslim ettim dediğim halde Mahkeme bunun için bize ya ev sahibiniz ile anahtarı teslim ettiğinize dair imzalı tutanak yada ev sahibi anahtarı almaktan imtina ettiği zamanda noter ile adresine anahtarı gönderdiğinize dair posta teslim tutanağı var ise dava düşer demişti. Tabi bizde bu iki belge olmadığı için davayı kaybettim.

Oturmadığım halde üç aylık kira bedeli olan 8.400 TL yerine İcra inkar tazminatı, dava masrafları,avukat vekalet ücret,i vs. bedeli olarak 16.000 TL ödeme yaptım.

Allah korkusu olan birisi derdi ki benim kontratım devam ettiği halde çıktı genel olarak mahkemeler ortalama mecur sahibi uygun bir bedel ile yerini kiraya verse iki ay süre de verebilir düşüncesi ile erken tahliyelerde zaten 2 aylık kira bedeline hükmeder. Ben de zaten 3 aylık kira bedeli kat be kat fazla aldım deyip durmasın lazım iken İsmail Akkirmanlı bununla yetinmedi.

Bu kez daha önce evini kiraya vermesi için Emlakçısına verdiği anahtarını 24.12.2016’da bir tutanak ile teslim alıp bu tutanağı mahkemeye sunarak Aralık 2016 yılında da 24 gün kira alacağım,erken tahliyeden dolayı kaybım 5.400 TL ve Eylül-Ekim –Kasım Araklık aylarına ait aidatlar içinde 1.250 TL olmak üzere talepte bulundu. Mahkeme de taleplerini kabul ederek 13.02.2020 da karar verdi.

Özetle Kiracılara seslenmek istiyorum eğer ev veya işyerlerinin sahiplerinin Allah korkusu yoksa helal ve haram mefhumu bilmiyorlarsa ve kontratları devam ederken mekanı tahliye edeceklerse mutlaka anahtarı teslim ederken mecur sahipleri ile bunu tutanak ile kayıt altına alsınlar.

Eğer Mecur sahibi tutanağa imza atmaktan imtina ediyorsa bu seferde anahtarı mecur sahibinin ikamet adresine Noter ile gönderilmesi gerekir.

Aksi halde benim başıma gelen ve toplamda hiç yoktan 30 bin TL den fazla para ödemeleri gerekecek.

Ç.H son olarak şunları söyledi:

Kiracısı olduğum daireyi İsmail Akkirmanlı ve emlakçısı Serkan Büyükömerler’e 2 Eylül 2016’da teslim ettiğim ve İHTARNAME Gönderdiğim halde elimde ANAHTARI tutanak veya noter ile ev sahibine teslim etmediğim için ev sahibim İsmail Akkirmanlı dairesini kiraya vermek için anahtarı emlakçısına.

Benim ödediğim 2.700 TL Kira yerine 3.500 TL Kira talep ettiği için dairesini kiraya veremedi.

24 Aralık 2016’da emlakçısı ile sahte bir tutanak imzalayarak anahtarı yeni aldığına dair yalan söyleyerek haksız olarak 3.24 günlük ikamet etmediğim bir döneme ait KİRA bedelini İCRA ile aldı.

Ayrıca kontrat devam ederken kendisine bir ay önceden evini boşaltacağımızı söylediğimiz ve onunda kabul etmesine rağmen DAVA AÇARAK kendi onayı olmadan tek taraflı kontratı bozduğumuzu iddia ederek MAKUL SÜRE KİRA BEDELİ Olarak da 2 aylık kira bedeli olan 5.400 TL için mahkeme beni ödemeye mahkuk etti.

Özetle söylemem gerekirse hiç borcum yok iken Yalan ifadelerle yargıya başvuran İsmail Akkirmanlı masraflar dahil yaklaşık olarak 35.000 TL para alıp haram olarak hak yedi.

Ben bu dünyada ANAHTARI tutanak ile teslim etmediğime dair ev sahibimin kendi emlakçısı bile Mahkeme beni şahit olarak dinlese yalan söylemem anahtarı 2 Eylül 2016’da aldığımı ifade ederim dediği halde mahkeme hakimi İCRA TETKİK HAKİMLİKLERİN DE ŞAHİT dinlenmez bizler belge üzerinde karar veriyoruz.

Sizinde anahtar teslim belgeniz olmadığı için icra itirazınızı kaldırıyoruz diyerek hakkımda açılan İCRA davasının davamın karar verdi. Bütün mal varlıklarım üzerine haciz konulduğu için mecbur kalıp borcum olmayan 35.000 TL zorla benden alındı.

Bu mahkemelerde haklı olduğumuz anlatamadım. Ev sahibim ve Avukatı da gözümün içine bakarak para için yalan söyleyerek belki bu dünyada bir menfaat elde ettiler ama ahiretlerini karattılar.

Allah’a olan inancım beni sabra yönlendirdi. Ancak er yada geç ailesine haram yediren İsmail Akkimanlı’nın bunun zararını Allah’tan göreceğine olan inancım tamdır.

Hakkımı ancak tahsilat yaptığı günkü kurda paramı döviz veya altın olarak öderse belki helal ederim. Aksi halde eğer o benden önce ölür ve benimde haberim olması halinde cenaze namazına gidip elimdeki belgeleri İmam efendi hakkınızı helal ediyor musunuz dediği an ortaya fırlatıp yüksek sesle HAYIR DEMEK için rabbimden ölümümü yalan söyleyerek beni mağdur eden İsmail Akkirmanlı’ dan sonra göstermesini dilerim.

Kendime vekil olarak Allah’ı seçtim o ne güzel bir vekildi diyen Ç.H. bu ,işin sonucu nereye varacak sabır ile bekliyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)