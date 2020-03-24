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KİPTAŞ'tan Taksit Ödemelerinde Erteleme

​​​​​​​KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların Nisan, Mayıs taksit ve ara ödemelerini erteledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2020 Salı 12:45
KİPTAŞ'tan Taksit Ödemelerinde Erteleme
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Küresel boyuttaki salgın nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşlar için; Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi’nin Nisan, Mayıs ayları taksit ödemeleri ile Mayıs ayı ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi Nisan, Mayıs ayları taksit ödemeleri,

Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesinde (Locamahal) dönüşüme tabi tutulan hak sahipleri için Nisan ve Mayıs ayları borçlandırma taksitleri ertelendi.

Nisan ayına ait taksit ödemeleri Haziran ayında, Mayıs ayına ait taksit ve ara ödemeler ise Temmuz ayında tahsil edilecek.

KİPTAŞ, bu erteleme işlemleri nedeniyle herhangi bir faiz uygulamayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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