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Kiptaş 3. Gayrimenkul Müzayedesi Yarın Düzenleniyor

KİPTAŞ tarafından düzenlenen “3. Gayrimenkul Müzayedesi” yarın gerçekleşecek. KİPTAŞ web sitesi üzerinden de canlı yayınlanacak müzayedede, 54 dükkan satışa sunulacak.

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03 Mart 2020 Salı 12:52
Kiptaş 3. Gayrimenkul Müzayedesi Yarın Düzenleniyor
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KİPTAŞ, “3. Gayrimenkul Müzayedesi” kapsamında, Referans Başakşehir Vadi ile Silivri Konutları 3. Etap projelerindeki dükkanları ilk kez satışa çıkarıyor. Eylül ayında teslim edilmesi planlanan Referans Başakşehir Vadi, bölgenin prestijli projeleri arasında gösteriliyor. Müzayede kapsamında Silivri Konutları 3. Etap projesindeki 7 dükkan da satışa çıkacak.Bin 513 konuttan oluşan ve kısa süre içinde yaşamın başlayacağı proje, E-5 Otoyoluna yakın konumda bulunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner 

HALKA AÇIK MÜZAYEDE

Katılımcılar ayrıca; Hadımköy 2. Etap, Vaditepe Bahçeşehir, Vaditepe Göl Evleri, Maltepe 2. Etap ve Sahilpark’ta bulunan dükkanlar için de teklif verebilecekler. Açık artırma yöntemi ile şeffaf koşullarda gerçekleşecek müzayede halka açık olacak.

MÜZAYEDE YARIN SAAT 14.00'TE

Katılımcıların www.kiptas.istanbul internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edebilecekleri müzayede yarın (4 Mart) 14:00’te KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Katılımcılar, açık artırmaya, dünyanın her yerinden online olarak teklif verebilecek.

Her bütçe ve kesime hitap eden dükkanların fiyatları 170 bin TL’den başlıyor. Portföydeki en pahalı dükkanın fiyatı ise 6 milyon 21 bin 296 TL. Dükkanlara peşin ya da yüzde 40’ı peşin, kalan bakiye ise satış vaadi sözleşmesi imzalandığı tarihten itibaren her altı ayda bir, yüzde 6 oranında vade farkı uygulanarak 36 ay taksitle sahip olmak mümkün.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 03.03.2020 13:14
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