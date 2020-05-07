Kıbrıs Emlak ilanları için artık NeAran.Be Var

Taşınmaz malını ya da diğer adıyla gayrimenkulünü satmak isteyen vatandaşlar bu işi yapan emlak ofislerinden yada emlak danışmanlarından yani gayrimenkul alır mısın satım yapan kişilerden destek alabilmekte yada onlara satabilmektedirler. ya da bu kişilerden gayrimenkul alım yapabilmektedirler.

Gayrimenkul sektöründe ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren Kıbrıs Emlak ilan sitelerinden olan NeAran.Be emlak ofisleri aracılığıyla hizmet vermektedir. Gayrimenkul alım sürecinizde sizlere yardımcı olmak üzere kurulan sitemizde aradığınuz emlak için sitemize kayıtlı kurumsal emlak firmaları, aklınıza takılan soruları cevaplayabilir ve isteğinize uygun ya da hayalinizdeki gayrimenkulü bulabilmeniz için yardımcı olacaklardır.

Emlak alım satımı kolay gibi görülüyor olabilir ancak durum o kadar kolay olmadığı açık olarak bellidir. Bir emlağın satışının gerçekleşmesi, duruma göre iki üç günde tamamlanabilmektedir. Emlak alım yapacak kişilerin satın alma sürecinde ve tapu işlerindeki prosedürler boyunca, emlak danışmanınız gerekli desteği size seve seve verecektir.

Genel olarak süreçteki ilk gün keşif turu yani satın alınacak gayrimenkulün gidip görülmesi, beğenilmesi ve karar verilmesidir. İkinci gün ise satış sözleşmesi düzenlenmesi ve sonraki gün yani üçüncü gün ise para transferi, tapu başvurusu ve tapunun teslim alınmasıdır.

Ev, tarla ve bahçe alırken dikkat edilecek hususları NeAran.Be sizler için araştırdı, işte detaylar; Kıbrıs Satılık Ev yada arsa almaya karar verdiğinizde ilk olarak nasıl bir özellikte ev yada arsa ne kadar fiyatı olduğuna ve alacağınız evin konumu gibi bir takım kriterlere karar verilmelidir. Öncelikle bütçe kontrol edilmeli ve ev için yapılan birikim gözden geçirmelidir. Eğer satın alınacak ev, konut tamamen birikmiş parayla alınacaksa o tutardaki alınabilecek evler ve özelliklerine odaklanmalı, uygun evler aranmalıdır. Eğer belli bir kısmını birikmiş paradan ödeyip geri kalanı borçlanma suretiyle alınacaksa bu defa kredi puanı kontrol edilmeli ve ne kadar kredi alınabileceği öğrenilerek o doğrultuda konut fiyatları ve konutlar araştırılmalıdır.

Bankalar kredi verirken kredi notuna göre hareket etmektedir. Geçmiş dönemde kredi ya da kredi kartı borcunun düzenli ödemelerinin, kredi puanını ciddi oranda yükselttiği unutulmamalıdır. Önceki döneme ait kredi kartı ve kredi ödemeleriniz düzenli değil ise bu defa kredi puanı düşük çıkacağından istenilen kredi kredi ve miktarinda ciddi problem olma olasılığı yüksek olup, hayalinizdeki evin alma şansınızı zora sokabilir. Bu nedenle peşin olarak vereceğiniz paranın ilave kısmına yani bankadan alınacak krediyi öğrendikten sonra satın alınacak ev için harekete geçmek daha doğru olacaktır.

Ev satın almaya karar verdiğinizde ihtiyacınızın ne olduğunu belirleyip kişisel ihtiyaç ve tercihler doğru tespit edilmelidir ve satın alınacak konutun yaşamak için mi yoksa yatırım amaçlı mı satın alınacak bunun hesabı yapılmalıdır. Eğer satın alacak evde yaşamayı düşünüyorsanız yaşam kaliteniz için; toplu taşıma araçlarına, hastane, okul gibi sosyal ihtiyaçlara yakın olmasına özen gösterilmelidir. Eğer satın alacak konut yatırım amaçlı ise bu defa dikkat edilecek husus düşük maliyet ve yüksek getiri olmalıdır. Çünkü yatırımda yüksek getiriler hedeflenmektedir.

Bu süreçte işini iyi yapan emlak danışmanından yardım almak akıllıca bir karardır. Bu sebeble öğrenci yada aile olarak düşünseniz bile Girne Kiralık Ev için karar verdiğinizde her zaman beklentinize ve cevap verecek evi bulmak için gerekli desteği sağlayacaktadır. Satın alınacağınız yada kiralayacağınız konutta işinde uzman olan emlakçılardan alacağınız yardım bütçenize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Ayrıca beklentinize cevap verecek en uygun mülkü en kısa zamanda bulmanızı sağlayacaktır. Mülk edinmek isteyen kişilere yardımcı olmak amacıyla kurulan emlak ofisleri, satın alma kararı verdiğinizde uzman personeli ile sizin adınıza iyi bir araştırma yaparak alım satım aşamasında işlerinizi kolaylaştırmaktadır.

Doğru evi doğru fiyata bulmak oldukça önemlidir. Evin oda sayısı, konumu, birinci el ya da ikinci el metre kare durumu İhtiyacınıza cevap vermek için gerekli araştırmanın yapılmadan karar verilmemesi gerekmektedir. Doğru evi doğru fiyata nasıl alabilirsiniz sorularına NeAran.Be ile kolaylıkla cevap bulabilirsiniz. Ev satın alırken dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta inşaat firmasının güvenilirliğidir. İnşaat firmasının geçmiş projelerine bakarak yapı kalitesi dikkate alınmalıdır.

Dikkat edilecek önemli unsurlardan birisi de tapu kaydıdır. Evin mülkiyetinin kime ait olduğu üzerinde herhangi bir sınırlama ipotek rehin ya da hisseli olup olmadığı araştırılmalıdır ve binanın iskan belgesi yani yapı kullanma izni var mı araştırması yapılarak konutu satın almaya karar verilmelidir. NeAran.Be bütün bunları sizin yerinize araştırarak doğru karar vermenizi ve fazla para ödemek zorunda kalmanızı önler.