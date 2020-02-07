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Kente Uygun Sürdürülebilir Çözümler Benimsenmeli

İBB’nin düzenlediği İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı’na katılan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri kentin mevcut yeşil alan durumunu her yönüyle ele aldı.

Kente Uygun Sürdürülebilir Çözümler Benimsenmeli

İBB’nin düzenlediği İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı’na katılan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri kentin mevcut yeşil alan durumunu her yönüyle ele aldı.

haber 2
haber 2
07 Şubat 2020 Cuma 12:20
Kente Uygun Sürdürülebilir Çözümler Benimsenmeli
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı’na 5 ve 6 Şubat’ta ev sahipliği yaptı. İstanbul Kongre Merkezi’nde “Yeşil Alanlarda Dönüşüm; Kimlik ve Sürdürülebilirlik Amaçlı Çözümler” temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, odalar ve meslek örgütleri görüşlerini paylaştı. Bin 200’ün üzerinde katılımcının takip ettiği ve 14 paralel oturumun gerçekleştiği çalıştayın kapanışında, uzmanlar sonuç bildirgesiyle önerilerini açıkladı. Önerilerde, kent kimliğine uygun ağaç ve bitki türlerinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir peyzaj uygulamalarının tercih edilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması vurgulandı.

“İSTANBUL’DAN BAŞLAYARAK TÜM TÜRKİYE’YE YAYALIM “

Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, çalıştayın sonuç oturumunda yaptığı konuşmasında katılan, katkı sunan, ilgi gösteren ve takip eden tüm konuklara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Umuyorum ki, iki gün içerisinde ortaya çıkan kıymetli fikirleri ana politika olarak, İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayarız. Bundan istifade edilir. Ülkemizde doğanın, yeşilin ve peyzajın farkındalığını sağlayacak bir adım atmış oluruz.”

“GÖRÜŞLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Ağaç ve Peyzaj AŞ’den Dr. Sabit Tuncel, elektronik posta ve İBB'nin metro istasyonlarında oluşturduğu ‘Fikrini Söyle’ panolarına gelen talepler vasıtasıyla kendilerine ulaşan çok sayıda görüş olduğunu anımsattı. Tuncel, gelen bu görüşlerden ilk sırada yüzde 43 ile ‘Kanal İstanbul’, ikinci sırada ise yüzde 29’la ‘Çevre ve Yeşil Alan’ başlığının olduğunu açıkladı. Tuncel, yeşil alanla ilgili gelen talepleri, kendileri ve belediyenin birimlerini yönlendirmesi bakımından önemli bulduklarını söyledi.

KİMLİK VE SÜRÜDÜRÜLEBİLİRLİK

Çalıştayın sonuç bildirgesi, İÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Altınçekiç tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Bildirgeyi tüm katılımcıların onayına sunan Altınçekiç, gelen katkılara göre sonuç metninde düzenlemeler yaptı.

KENTE UYGUN YEŞİL ÖRTÜ

Sonuçlar ‘Kimlik’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ olmak üzere iki başlıkta toplandı. ‘Kimlik’ başlığında, yeşil alan anlayışının yeşil alt yapı anlayışına vakit kaybetmeden dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar; yerel yönetim, merkezi hükümet, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri bu konuda birlikte çalışmaya davet etti.

‘Kimlik’ bölümünde ayıca yerel yönetimler ve karar vericilerin yeşil alan tahribatındaki denetimi sıklaştırması, kişi başı düşen yeşil alanın büyütülmesi, doğal ve mevcut yeşil alanların birbirine entegre edilmesi, ‘bostanların’ bulunduğu alana tarım arazisi statüsü verilmesi önerildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ UYGULAMALARI

‘Sürdürülebilirlik’ başlığı ise, iklime uygun ve kaynakların verimli kullanılmasını içeren öğelerden oluştu. İstanbulluların yeşil alanların planlanmasında söz sahibi olması öneren uzmanlar, dikey bahçe uygulamasında maliyeti yüksek olan çalışmalardan kaçınılması, yerli bitki tercih edilmesi ve yerli üreticinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

“HALKIMIZIN KATILIMI İLE ÇALIŞMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, sonuç bildirgesinin açıklanmasının ardından katılımcılar ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş’ye teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Dün açılış konuşmamda bahsettiğim gibi aslında biz çalışmalara çoktan başladık. Dört ana başlık üzerinde durduk. Çalıştaydan çıkan sonuçlar bizim için çok kıymetli. Bu sonuçları değerlendireceğiz. Planladıklarımızı en ivedi bir şekilde gerçekleştirmek için güçlü bir kadromuz var. En önemlisi halkımızın da ortak katılımı ile çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.”

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