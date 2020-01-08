Kanal İstanbul Her Yönüyle Konuşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleri, tarihi ve jeopolitik konumuyla eşsiz bir kent olan İstanbul'da hayata geçirilmek istenen Kanal İstanbul Projesi'ni,ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin katılacağı çalıştayda masaya yatırıyor. Bugüne kadar kamuya açık tartışma ile değerlendirilmeyen Kanal İstanbul, ilk kez katılımcı bir anlayışla bilim insanlarınca görüşülecek.
Çalıştayda, 2011 yılında kamuoyuna “Çılgın Proje” olarak tanıtılan Kanal İstanbul Projesi'nin olası tüm etkileri etraflıca değerlendirilecek. Projenin, şehircilik, ulaşım ve kültürel miras boyutunun yanı sıra, çevresel, toplumsal, hukuki yönleri de ele alınacak. Kanal İstanbul'un güvenlik, afet riski ve depremsellik konuları da uzmanlarca tartışmaya açılacak.
İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE
10 Ocak'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek çalıştay, https://kanal.istanbul/ web sitesi üzerinden kayıt yaptıran tüm İstanbullulara açık olacak. Açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı çalıştayın sonunda sonuç bildirgesi yayınlanacak. Bildirge, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilerek tüm kamuoyuyla paylaşılacak.
PROGRAM BİLGİSİ:
TARİH: 10 Ocak 2020 Cuma
SAAT: 08.30-19.30
YER: İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
ÇALIŞTAY PROGRAMI
08.30 – 09.00 Kayıt
09.00 – 09.15 Açılış
09.15 – 09.45 Sunum: “Kanal İstanbul’un Dünü Bugünü”
Gürkan AKGÜN İBB, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
09.45 – 10.15 İBB Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU’nun Konuşması
10.30 – 12.301. Oturumlar
A.1. Kanal İstanbul’un Ekonomi Politiği
Moderatör: Yiğit Oğuz DUMAN İBB Başkan Danışmanı
Konuşmacılar:
Çiğdem TOKER – Gazeteci ve Yazar
Prof. Dr. Fikret ADAMAN – Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Haluk LEVENT – Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Uğur EMEK – Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümü
A.2. Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Ulaşım
Moderatör: İbrahim Orhan DEMİR İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Haluk GERÇEK – İTÜ Emekli Öğretim Üyesi Ulaşım Uzmanı
Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY – Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Bölümü
Doç. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU – TMMOB, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK – İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
A.3. Çevresel Boyut, Su ve EkolojiModeratör: Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Ahsen YÜKSEK – İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü
Prof. Dr. Cemal SAYDAM – Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Derin ORHON – Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi
Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY – İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi
Dr. Sedat KALEM – Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Koruma Direktörü
Selahattin BEYAZ – TMMOB, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Su ve Atık Su Komisyonu Başkanı
A.4. Toplumsal Boyut ve Katılım
Moderatör: Mahir POLAT İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Ayfer Bartu CANDAN – Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Bekir AĞIRDIR – KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü
Prof. Dr. İhsan BİLGİN – İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN – MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
14.00 – 16.00 2. Oturumlar
B.1. Hukuki Çerçeve ve Güvenlik Moderatör: Eren SÖNMEZ
İBB 1. Hukuk Müşaviri
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Ceren Zeynep PİRİM – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Mehmet DURAKOĞLU – İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Rıza TÜRMEN – Hukukçu, Büyükelçi
Saim OĞUZÜLGEN – Emekli Kılavuz Kaptan
Türker ERTÜRK – Emekli Tuğamiral
B.2. Afet Riski ve Depremsellik
Moderatör: Dr. Tayfun KAHRAMAN
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Celâl ŞENGÖR – İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN – İTÜ Emekli Öğretim Üyesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Murat BALAMİR – ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof. Dr. Naci GÖRÜR – İTÜ Emekli Öğretim Üyesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bilim Akademisi Kurucu Üyesi
Nusret SUNA – TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
B.3. Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Kültürel Miras
Moderatör: Dr. Mehmet ÇAKILCIOĞLU İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Azime TEZER – İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin Tarık ŞENGÜL – ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. İclal DİNÇER – ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Mücella YAPICI –TMMOB, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
Dr. M. Sinan GENİM – Mimar
Yiğit OZAR – Arkeologlar Derneği, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
B.4. Çevresel Boyut, İklim ve Ekoloji
Moderatör: Ahmet ATALIK İBB, Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Doğan KANTARCI – İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Toprak İlmi Ve Ekoloji Anabilim Dalı
Murat KAPIKIRAN – TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi BaşkanıProf. Dr. Murat TÜRKEŞ – Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Ümit ŞAHİN – Sabancı Üniversitesi İklim Çalışmaları Koordinatörü
Doç. Dr. Sevim BUDAK – İstanbul ÜniversitesiKamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
16.30 – 17.30 Moderatör Sunumları ve Değerlendirme
17.30 – 19.00 Forum
19.00 – 19.30 Kapanış Konuşması
Dr. Mehmet ÇAKILCIOĞLU
İBB Genel Sekreter Yardımcısı