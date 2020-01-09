Kanal İstanbul Çalıştayı Yarın Yapılacak

Yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştayın açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. Çalıştay, Ekrem İmamoğlu, İBB ve İBBTV sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleri, tarihi ve jeopolitik konumuyla eşsiz bir kent olan İstanbul'da hayata geçirilmek istenen Kanal İstanbul Projesi'ni, ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin katılacağı çalıştayda masaya yatıracak. Bugüne kadar kamuya açık tartışma ile değerlendirilmeyen Kanal İstanbul, ilk kez katılımcı bir anlayışla bilim insanlarınca görüşülecek.

Çalıştayda, 2011 yılında kamuoyuna “Çılgın Proje” olarak tanıtılan Kanal İstanbul Projesi'nin olası tüm etkileri etraflıca değerlendirilecek. Projenin, şehircilik, ulaşım ve kültürel miras boyutunun yanı sıra, çevresel, toplumsal, hukuki yönleri de ele alınacak. Kanal İstanbul'un güvenlik, afet riski ve depremsellik konuları da uzmanlarca tartışmaya açılacak.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN

İBB, İstanbul ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren ve etkileri nesillerce hissedilecek projenin konuşulacağı çalıştayı, sosyal medyadan canlı olarak yayınlayacak. Ekrem İmamoğlu, İBB ve İBBTV sosyal medya hesapları aracılığı ile dünyanın her yerinden çalıştay izlenebilecek.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE

10 Ocak'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek çalıştay, https://kanal.istanbul web sitesi üzerinden kayıt yaptıran tüm İstanbullulara açık olacak. Açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı çalıştayın sonunda sonuç bildirgesi yayınlanacak. Bildirge, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilerek tüm kamuoyuyla paylaşılacak.

PROGRAM BİLGİSİ:

TARİH: 10 Ocak 2020 Cuma

SAAT: 08.30-19.30

YER: İSTANBUL KONGRE MERKEZİ

ÇALIŞTAY PROGRAMI

08.30 – 09.00Kayıt

09.00 – 09.15Açılış

09.15 – 09.45Sunum: “Kanal İstanbul’un Dünü Bugünü”

Gürkan AKGÜNİBB, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

09.45 – 10.15İBB Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU’nun Konuşması

10.30 – 12.301. Oturumlar

A.1. Kanal İstanbul’un Ekonomi Politiği

Moderatör: Yiğit Oğuz DUMAN İBB Başkan Danışmanı

Konuşmacılar:

Çiğdem TOKER – Gazeteci ve Yazar

Prof. Dr. Fikret ADAMAN – Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü

Prof. Dr. Haluk LEVENT – Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Uğur EMEK – Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümü

A.2. Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Ulaşım

Moderatör: İbrahim Orhan DEMİR İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Haluk GERÇEK – İTÜ Emekli Öğretim Üyesi Ulaşım Uzmanı

Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP - Emeritus Profesör, Yük. Mühendis Mimar, Kent Bilimci

Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY – Işık ÜniversitesiMimarlık ve Tasarım Bölümü

Doç. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU – TMMOB, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK – İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü

A.3. Çevresel Boyut, Su ve EkolojiModeratör: Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Ahsen YÜKSEK – İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü

Prof. Dr. Cemal SAYDAM – Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Derin ORHON – Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi

Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY – İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi

Dr. Sedat KALEM – Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Koruma Direktörü

Selahattin BEYAZ – TMMOB, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Su ve Atık Su Komisyonu Başkanı

A.4. Toplumsal Boyut ve Katılım

Moderatör: Mahir POLAT İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Ayfer Bartu CANDAN – Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Bekir AĞIRDIR – KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü

Prof. Dr. İhsan BİLGİN – İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN – MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

14.00 – 16.002. Oturumlar

B.1. Hukuki Çerçeve ve Güvenlik Moderatör: Eren SÖNMEZ

İBB 1. Hukuk Müşaviri

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Ceren Zeynep PİRİM – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Mehmet DURAKOĞLU – İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Rıza TÜRMEN – Hukukçu, Büyükelçi

Saim OĞUZÜLGEN – Emekli Kılavuz Kaptan

Türker ERTÜRK – Emekli Tuğamiral

B.2. Afet Riski ve Depremsellik

Moderatör: Dr. Tayfun KAHRAMAN

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN – İTÜ Emekli Öğretim Üyesi

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Murat BALAMİR – ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Naci GÖRÜR – İTÜ Emekli Öğretim Üyesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bilim Akademisi Kurucu Üyesi

Nusret SUNA – TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

B.3. Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Kültürel Miras

Moderatör: Dr. Mehmet ÇAKILCIOĞLU İBB Genel Sekreter Yardımcısı.

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Azime TEZER – İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Tarık ŞENGÜL – ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüProf. Dr. İclal DİNÇER – ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Mücella YAPICI –TMMOB, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi

Dr. M. Sinan GENİM – Mimar

Yiğit OZAR – Arkeologlar Derneği, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

B.4. Çevresel Boyut, İklim ve Ekoloji

Moderatör: Ahmet ATALIK İBB, Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı.

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Doğan KANTARCI – İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Toprak İlmi Ve Ekoloji Anabilim Dalı

Murat KAPIKIRAN – TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi BaşkanıProf. Dr. Murat TÜRKEŞ – Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Ümit ŞAHİN – Sabancı Üniversitesi İklim Çalışmaları Koordinatörü

Doç. Dr. Sevim BUDAK – İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

16.30 – 17.30Moderatör Sunumları ve Değerlendirme

17.30 – 19.00Forum

19.00 – 19.30Kapanış Konuşması

Dr. Mehmet ÇAKILCIOĞLU

İBB Genel Sekreter Yardımcısı