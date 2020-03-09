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Kadınlar, Güçlü Adımlarıyla Kadıköy'de Koştu

İBB’nin düzenlediği 'İstanbulu Koşuyorum' serisinin 2020’deki ilk yarışı, Kadınlar Günü Etabı ile koşuldu. Cinsiyet kalıplarını yıkmak isteyenleri buluşturan yarış, anlam dolu rotada Dünya Kadınlar Günü için gerçekleşti.

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09 Mart 2020 Pazartesi 09:52
Kadınlar, Güçlü Adımlarıyla Kadıköy'de Koştu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye’deki yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren ‘İstanbulu Koşuyorum” etkinliği düzenliyor. Her etabı, İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2020’de de, yeni etapları ile katılımcılara yeni deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Bu yılın ilk yarışı olan İstanbul'u Koşuyorum’un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşuldu. Yaklaşık 1.000 kadının katıldığı koşu, 10 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Anlam dolu rotadan oluşan parkurda seçilen noktalar; kadınların, vatandaş, yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayırsever olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri yerlerden oluştu. Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen çipli koşuda startı; İsper Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Aslanoğlu’nun eşi Aslı Aslanoğlu ve Spor İstanbul’un kadın yöneticileri verdi. Yarışta Genel Klasman Kategorisi’nde 41.12 dakikalık derecesi ile Damla Çelik. bitiş çizgisine ilk ulaşan kadın koşucu oldu. 42.26 dakikalık derecesi ile Gamze Altunbaş ikincilik kürsüsüne çıkarken, 45.34 dakikalık derecesi ile Müge Daştan yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Isınma egzersizleriyle başlayan etkinlik İstanbul’u Koşuyorum Serisi ‘Kadınlar Günü Özel Etabı’yla kadınlara harika bir Pazar günü yaşatırken soğuma egzersizleriyle son buldu. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara günün anısına hatıra madalyası dağıtıldı.

2020’DE YENİ ETAPLAR

Bu yıl ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Kadınlar Günü koşusu ile başlarken, seri koşular Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı( İTHA)

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