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Kadın Hareketi Sergisinin Açılışını Dilek İmamoğlu Yapacak

Türkiye’de cinsiyetler arası eşitlik mücadelesinin yakın tarihi, “Dayanışma Güçlendirir: Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı” sergisi ile anlatılacak. Dilek İmamoğlu’nun bugün açılışını yapacağı seçkiler, İBB Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde 27 Mart’a kadar görülebilecek.

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12 Mart 2020 Perşembe 09:39
Kadın Hareketi Sergisinin Açılışını Dilek İmamoğlu Yapacak
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İBB Taksim Sanat Galerisi, özel bir koleksiyona daha ev sahipliği yapacak. İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın, İBB Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Filmmor Kadın Kooperatifi iş birliğinde “Dayanışma Güçlendirir: Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı” sergisi gerçekleştirilecek. Türkiye’de 80’li yıllarda başlayan, ikinci dalga kadın hareketinin erkek egemen sisteme karşı verdiği mücadelenin günümüze kadar uzanan süreci, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Afiş Koleksiyonu içinden seçilen afişlerle anlatılacak. Bugün saat 14.00’te Dilek İmamoğlu’nun katılımıyla açılacak sergi, 27 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

40 YILLIK YOLCULUK

Seçkiye dahil edilen afişler, 1980’li yıllardan günümüze kadar kadın hareketlerinin kullandığı içeriklerden oluştu. Mücadelenin son 40 yıllık tarihinde görünürlüğe imkan tanıyan temsiller göz önünde bulunduruldu. Afişler, Türkiye kadın hareketinin yakın tarihini, onar yıllık uğrak noktaları üzerinden sınıflandırıldı. Böylelikle, Türkiye kadın hareketindeki süreklilik, kesinti ve farklılıkları gösteren seyrin yansıtılması amaçlandı.

MÜCADELEYİ HERKES YENİDEN HATIRLAYACAK

“Dayanışma Güçlendirir: Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı” sergisi, Türkiye kadın hareketinin, bir yandan kazanımlarını ortaya koyarken, diğer yandan ataerkil sistemin hala ne kadar güçlü olduğunu gösterecek. Kadın hakları mücadelesinin son 40 yılı, hareketin çeşitli temsillerinin üretmiş olduğu afişler üzerinden ortaya koyularak, Türkiye’de cinsiyetler arası eşitlik mücadelesinin hafızasına dair bir kayıt tutulacak ve bunu herkese yeniden anımsatacak.

Tarih: 12 Mart - 27 Mart 2020

Açılış Tarihi: 12 Mart 2020, Saat: 14:00

Yer: Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi (Maksem)

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