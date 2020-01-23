banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
123585
ALTIN
298.023
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7924
EURO
6.5555
İmamoğlu Zeytinburnu Belediyesini Ziyaret Etti
Son Dakika
İmamoğlu Zeytinburnu Belediyesini Ziyaret Etti
İyi ki Doğdun İBO
Son Dakika
İyi ki Doğdun İBO
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf Kazanacak !...
Son Dakika
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf...
Damar sertliği kalp krizine yol açıyor…
Son Dakika
Damar sertliği kalp krizine yol...

İyi ki Doğdun İBO

İyi ki Doğdun İBO

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ocak 2020 Perşembe 18:59
İyi ki Doğdun İBO
banner171

İyi ki Doğdun İBO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bir kaç yıl önce Zeytinburnu’nda evine giderek ziyaret ettiği ve artık sen benim manevi oğlumsun dediği İbrahim Ertepe için namı diğer BİZİM İBO için Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve eşi Hatice Arısoy ‘un ev sahipliğinde 50.Doğum günü için Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi Fuaye salonunda muhteşem bir parti düzenledi.

Arısoy İç işleri bakanı Süleyman Soylu’ya canlı telefon bağlantısı kurdu

Doğum günü pastası kesilirken Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy cep telefonunda İç işleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak Cumhurbaşkanımızın manevi oğlu down sendromlu İbrahim Ertepe’nin 50.doğum gününü kutladıklarını söyledi. Bakan Soylu’da İbrahim Ertepe’nin 50. Doğum gününü kutlayarak sağlık ve sıhhat içinde nice doğum günleri kutlamasını diledi.

Ömer Arısoy ve eşi Hatice Arısoy’un ev sahipliğinde yapılan doğum günü partisine Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalalta ,Yardımcıları Bilal Akgül ve Engin Müjdeci ,Belediye başkan yardımcıları Osman Dinç ve Hurşit Bekaroğlu ,sosyal işler müdürü Sami Ünlü,Destek Hizmetler Müdürü Serkan Akarsu başta olmak üzere çok sayıda belediye çalışanı ve İbrahim Ertepe’nin aile yakını katıldı.

Biz de İstanbul Times Yayın Grubu ailesi olarak İbrahim Ertepe ‘nin 50.Doğum gününü kutlarız nice yıllar diler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UYF BaşkanıAkif Manaf Okan Bayülge İle Uykusuzlar Kulübü'nde
UYF BaşkanıAkif Manaf Okan Bayülge İle Uykusuzlar Kulübü'nde
Gebze’de İş Bulmak İçin Ne yapmalı ?
Gebze’de İş Bulmak İçin Ne yapmalı ?
İstanbul Çevre Konseyi,Kanal İstanbul'a Hayır Dedi !..
İstanbul Çevre Konseyi,Kanal İstanbul'a Hayır Dedi !..
Başkan İmamoğlu, “Turizm Çalıştayı’ nda Konuştu: “50 Kişiyi İşe Alın Diyerek,Sorunu Çözemezsiniz”
Başkan İmamoğlu, “Turizm Çalıştayı’ nda Konuştu: “50 Kişiyi İşe Alın Diyerek,Sorunu Çözemezsiniz”
Demir Ailesinin Acı Günü
Demir Ailesinin Acı Günü

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169