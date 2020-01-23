İyi ki Doğdun İBO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bir kaç yıl önce Zeytinburnu’nda evine giderek ziyaret ettiği ve artık sen benim manevi oğlumsun dediği İbrahim Ertepe için namı diğer BİZİM İBO için Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve eşi Hatice Arısoy ‘un ev sahipliğinde 50.Doğum günü için Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi Fuaye salonunda muhteşem bir parti düzenledi.

Arısoy İç işleri bakanı Süleyman Soylu’ya canlı telefon bağlantısı kurdu

Doğum günü pastası kesilirken Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy cep telefonunda İç işleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak Cumhurbaşkanımızın manevi oğlu down sendromlu İbrahim Ertepe’nin 50.doğum gününü kutladıklarını söyledi. Bakan Soylu’da İbrahim Ertepe’nin 50. Doğum gününü kutlayarak sağlık ve sıhhat içinde nice doğum günleri kutlamasını diledi.

Ömer Arısoy ve eşi Hatice Arısoy’un ev sahipliğinde yapılan doğum günü partisine Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalalta ,Yardımcıları Bilal Akgül ve Engin Müjdeci ,Belediye başkan yardımcıları Osman Dinç ve Hurşit Bekaroğlu ,sosyal işler müdürü Sami Ünlü,Destek Hizmetler Müdürü Serkan Akarsu başta olmak üzere çok sayıda belediye çalışanı ve İbrahim Ertepe’nin aile yakını katıldı.

Biz de İstanbul Times Yayın Grubu ailesi olarak İbrahim Ertepe ‘nin 50.Doğum gününü kutlarız nice yıllar diler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)