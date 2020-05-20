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İyi Bir Eğitim İçin Yöntem ve Fen Bilimleri Size Yeter

Bir çok alanda eğitimli bireylerin arandığı çağımızda anne ve babalar evlatlarının eğitimleri için sürekli iyi eğitim alacakları bir kurumun arayışını sürdürüyor. Eğitimci Mehmet Sebah Yiğit geleceğimiz olan evlatlarımız için açtığı kurumlarda en iyi eğitimi vermek için deneyimli eğitimcilerle çabalarını sürüdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:20
İyi Bir Eğitim İçin Yöntem ve Fen Bilimleri Size Yeter
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22 YILDIR EĞİTİM SEKTÖRÜNDE HİZMET VERİYOR

Yöntem Öğretim Kurumları ve Fen Bilimleri Öğretim Kurumları olarak Türkiye’nin birçok ilinde 22 yıldır,Zeytinburnu ilçesinde ise uzman kadromuz ile 7 yıldır eğitim öğretim faaliyeti vermekteyiz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Öğrencilerimizi LGS YKS KPSS gibi sınavlara hazırlımanın yanında okula takviye kursları ile de öğrencilerimizin yanındayız .

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin verimini düşüreceği için ortaokul ve lise öğrencileri aynı binada eğitim ve öğretim görememektedir, bu nedenle biz de iki farklı binada iki farklı kurum olarak öğrencilerimize eğitim veriyoruz.

4- 5- 6- 7 ve 8. Sınıflar için 300 kişilik kontenjanımiz ile YÖNTEM Öğretim Kurumları’nda, 9 10 11 12 ve Mezun sınıflar için 350 kişilik kontenjanımızla Fen Bilimleri Öğretim Kurumları’nda egitime devam ediyoruz.

Öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin akademik başarısını yükseltmek olduğundan sınıflarimizdaki öğrenci sayılarını ideal sınıf düzeyinde tutuyoruz.

BES Eğitim Modelini benimseyen kurumumuzda öğrencilerimizi Basamak Eğitim Modeli ile başarı merdivenlerini tirmandiriyoruz.

Bu eğitim modelinin meyvelerini ise yıl sonunda öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte topluyoruz. 2019 LGS sınavında öğrencilerimizin %87 sini Nitelikli okullara yerleştirmenin, YKS Sınavında ise öğrencilerimizin %92’sinin istedikleri bölümü kazanmasının gurunu birlikte yaşadık.

Eğitim öğretimde ders vermek kadar mühim olan bir konu ise öğrenci psikolojisidir. Bu yoğun süreçte uzman Psikologlarimiz da bizimle birlikte gorev alıyor. Çeşitli terapi yöntemleri ve özellikle psikologlarimizin geliştirdiği D&B(Duygusal Bağ) sistemi ile onları stresten uzaklaştırıyor ve gerçek performans başarısını ortaya çıkarıyoruz. Aynı zamanda velilerimiz için Anne Baba Okulu’nu kurduk ve velilerimizin de bu süreci nasıl atlatacagına dair seminerler toplantılar düzenliyoruz. Bizler kazanmanın ve başarının YÖNTEM’ ini bulduk. Değer verdiğiniz ne varsa onun için çalışıyoruz. Siz yeter ki başarıyı isteyin.

2020 2021 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptıracak velilerimizin bu zor süreçte yanındayız 20 Haziran'a kadar yaptıracağınız kayıtlarda 1 Taksit Bizden 1 Taksitinizi öteliyoruz.

Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Arayınız

Telefon: 0212- 558 34 35 - 0212- 546 05 44 GSM: 0543 -2573462

Adres:

Fen Bilimleri Öğretim Kurumları :58. Bulvar Caddesi no111 Zeytinburnu İSTANBUL

Yöntem Öğretim Kurumları : Prof. Muammer Aksoy cad. No95 (Kültür Merkezi karşısı) Zeytinburnu İSTANBUL

Yöntem Öğretim Kurumları : E5 Yanyol Şükrübey Metrobus duragi Avcılar İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.05.2020 12:33
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