İtfaiye Aracı Kazasına Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekipleri, 4 Şubat günü Beyoğlu Bülbül Mahallesi Ases Sokak'ta bulunan 5 katlı binadaki yangınına müdahale ederken kaza yaşadı.

Kaza, yangını söndürme çalışmaları sırasında meydana geldi. Şoför tarafından park edilip el freni çekilen araç, binaya su ve köpük müdahalesinde bulunurken, henüz tespit edilemeyen bir şekilde kaydı. Yaşanan kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişi aynı gün taburcu edilirken, ikisinin tedavisi devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İBB yetkilileri, kaza sırasında aracın el freninin çekili olduğunu belirterek,teknik olarak el freni çekili olmayan aracın pompaya geçmeyeceğini, su ve köpük vermesinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Yetkililer, 'şoförün el frenini çekmeden araçtan indiği' iddiasının doğru olmadığını, olayla ilgili soruşturma safhasının devam ettiğini belirtti.