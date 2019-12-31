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İstanbul’da 2019’un En Büyük Olayı 25 Yıllık Değişim Oldu

​​​​​​​Gerek dünyada gerekse Türkiye’de 2019 yılında bir çok önemli olay yaşandı. İstanbul için en önemli olay hiç şüphe yok ki Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında Refah Partisi adayı olarak girdiği İBB seçimini kazandıktan sonra Kısa süreli Ali Müfit Gürtuna Başkanlığı dışında tam 25 sene boyunca Recep Tayyip Erdoğan ve Uygun gördüğü adaylar seçimi kazanmıştı. İşte Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019’de bu 25 senelik düzene son verdi.

İstanbul’da 2019’un En Büyük Olayı 25 Yıllık Değişim Oldu

​​​​​​​Gerek dünyada gerekse Türkiye’de 2019 yılında bir çok önemli olay yaşandı. İstanbul için en önemli olay hiç şüphe yok ki Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında Refah Partisi adayı olarak girdiği İBB seçimini kazandıktan sonra Kısa süreli Ali Müfit Gürtuna Başkanlığı dışında tam 25 sene boyunca Recep Tayyip Erdoğan ve Uygun gördüğü adaylar seçimi kazanmıştı. İşte Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019’de bu 25 senelik düzene son verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2019 Salı 13:08
İstanbul’da 2019’un En Büyük Olayı 25 Yıllık Değişim Oldu

Kenar ilçe Belediye Başkanı İmamoğlu Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı Yapan Binali Yıldırım’a karşı seçimi kazanarak 25 yıllık geleneğe son verdi…

Napolyon Bonapart İstanbul’un dünya açısından bulunduğu konumu açıklamak için eğer dünya tek devletten oluşsaydı başkenti İstanbul olurdu derken laf olsun torba dolsun manasında söylememişti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul’un Jeopolitik konumu cidden çok önemli bir noktada yer alıyor. Bu önemli şehir’e 1994 yılında Refah Partisi adayı olarak seçime giren Recep Tayyip Erdoğan’a medya ve siyaset camiası şans vermiyorken İstanbul halkı kendisini ikna eden Erdoğan’a oy vererek Büyükşehir Belediye başkanı olarak seçmişti. Erdoğan 4 küsür yıllık başkanlığı süresinde su sorunu,çöp sorunu ve diğer bir çok problemi çözmüştü. Siirt’te okuduğu bir şiirden dolayı yargılanıp 4.5 aylık hapis cezasına çarptırılmış ve Pınarhisar cezaevine konulmuştu. Boşalan yerine Ali Müfit Gürtuna başkan olarak kalan süreyi tamamlamak üzerine başkan yapılmıştı.

Erdoğan Ak Parti’yi kurdu ve İBB de gösterdiği aday Kadir Topbaş 2004’den 2018’e kadar tam 14 yıl İBB’yi yönetmişti…

FETÖ darbe girişimi olmuş ve bir çok şey değişmişti. FETÖ’nün darbecileri İBB’yi de basıp bir çok kişiyi şehit etmiş darbe başarılı olması halinde ertesi gün verilecek büyük davette ikram edilecek yemeğin yapımı için İBB yi kullanacakları iddiaları başta olmak üzere bir çok söz söylendi ve sonuç olarak Topbaş’ın istifa etmesi sağlandı.

Yerine beşeri münasebetleri iyi olmayan ve İstanbul ile alakalı bilgisi çok düşük olan Başakşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal seçildi.

Uysal İBB Başkanı iken aday yapıldığı Büyükçekmece de ilçe belediye başkanlık seçimini kaybetti.

Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı Yapan Binali Yıldırım’a karşı Kenar İlçe denilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı adayı olarak girdiği seçimi kazanarak 25 yıllık Erdoğan yönetimini yıkarak İstanbul için 2019 yılının en büyük değişimini yapmış oldu…

1994 Yılında küçümsenen Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan aradan geçen sürede partisini kurmuş başbakan olmuş akabinde cumhurbaşkanı da olmuş 1994’de kimsenin şans vermediği Erdoğan bu kez kendi partisinin adayını üstün görüp rakip adayı küçümseyerek bizim adayımız başbakan ve meclis başkanlığı yapmış Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu ise kenar ilçe başkanı diyerek rakibini küçümseyerek onun bize karşı şansı yok diyordu. İstanbul Halkı da sandık sonucuna göre sayın Erdoğan siz 1994 yılında İBB ye aday olduğunuz zaman ilçe belediye başkanı bile değildiniz.

O zaman mevcut başkan Profesör titri olan Nurettin Sözen di. Diğer rakiplerle sizden daha çok tanınıp biliniyordu. Ama siz onların arasında halkın desteğini alarak başkan oldunuz dercesine 31 Mart seçiminde 21 bin’e yakın fark atarak seçimi kazandı.

Erdoğan ve ekibi 11 milyon’a yakın seçmeni olan bir yerde bu kadar az fark ile seçim nasıl kazanılır diyerek sonuçlara itiraz ettiler. Yapılan sayımlarla aradaki fark 13 bin’e kadar düşürüldü.

Sonuç olarak Yüksek Seçim Kurulu aldığı karar ile sadece Belediye başkanı için yeniden seçim yapılması kararına laldı. İstanbul halkı 31 Mart sandık sonuçlarına saygı gösterilmemesine çok sert bir karşılık vererek 23 Haziran 2019’da ise aradaki farkı 807’ e çıkararak seçmen iradesine saygı göstermezseniz fark bu kadar olur dedi.

Bir İstanbul Gazetesi olan İstanbul Times için ilimiz açısından 2019’un en önemli olayı hiç şüphe yok Ekrem İmamoğlu’nun 8.500 yıllık tarihi olan İstanbul’da 25 yıllık iktidarın elinde İstanbul’u alması oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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