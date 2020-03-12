İstanbul Times Tv Özel YouTube Kanalı Fark Oluşturuyor...

Gençler artık belli kesimlere yönelik yayın yapan kanalları izlemiyor…

Her sene Türk seçim sistemine bir milyon 200 bin genç seçmenin katıldığı bir ortamda iktidarlar en çok izlenen televizyon kanallarını finanse ederek sadece bizim haberlerimizi yapan ara sırada yasak savma kabilinde muhalefetin üç beş beş tane börtü böcek haberini yapan biz kendimiz pişirip kendimiz yiyelim dönemi YOUTUBE kanalları ile son buldu.

Hüseyin Çetiner şunları söyledi. “Benim siyasi sokak röportajı yapacak 2 YouTube kanalı kurmamdaki en önemli neden gazete ve televizyonlar belli partilere hizmet ettiklerini görünce bu kanallar ve gazetelerin asıl hizmet edeceği yer halktır.

Tarafsız ve adil yayın yaparak halkın doğruları öğrenmesini sağlamsı gereken yayın mecraların sürekli aynı kişileri çıkarıp birer partiye hizmet ettirmeleri canımı sıktı ve bu iş böyle olmamalı diyerek bugün 170.000 bin abonesi ve sadece kendi kanalımız üzerinde 85 .000.000 kez izlenmesi olan kanalımızda yayınlanan videoların başka yerlerde paylaşılmaları ile yüz milyonlarca kişi tarafından izlenen sokak röportajlarımız ile ulusal kanalların tekeline son verdik.

Çalışan ve güzel parti programı olan her parti artık sesini biz ve bizim gibi kanallar üstünde seçmene iletebilir.

Şartlar şu an değişti. Bizim yayın mecralarımız herkese açıktır. Biz bir parti veya grubun ayın organları değiliz.

Ahlaki olan her konuya sayfalarımız ve ekranlarımız sonuna kadar açıktır.

İletişim için:

İstanbul Times Gazetesi – İstanbul Times Tv Özel YouTube Kanalı :

Tanıtım filimleriniz, ürün ve hizmetlerinizin tanıtımı için bizimle iletişime geçiniz.

Telefon : 0212- 415 82 05

GSM : 0532- 344 05 12

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)