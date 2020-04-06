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İstanbul Petek Temizliği

Yaşam alanlarında ısınma amaçlı kullanılan peteklerin içi zamanla is ve atık malzeme ile dolup ısı performansının düşmesine etki ediyor. Petek temizliğini periyodik olarak yapmak hem ısı verimliliğini artıracak hem de ekonomik tasarruf sağlayacaktır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2020 Pazartesi 12:02
İstanbul Petek Temizliği
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Firma hizmetleri

Petek temizliği ve petek ısınmama sorunları alanında hizmet veren firma bu alanda uzman olup periyodik petek temizliği hizmeti sunuyor. Peteklerin tamamının temizliğini kısa sürede tamamlayan firma elemanları çevre kirliliği yapmadan özenle bu hizmeti sunuyor.

Neden gerekli petek temizliği

Firma yılda en az bir defa petek temizliğinin yapılmasını önermektedir.

Nedenini ise;

  • Isı tasarrufu
  • Yüksek performans
  • İs ve diğer katmanlardan peteğin iç duvarını temizleyerek sıcak suyun akışını sağlamak
  • Eskiyen contalar ve bağlantı noktalarındaki vidaları değiştirerek ısı kaybını engellemek
  • Petekten sızıntı olmasını durumunda bu sızıntıyı engellemek
  • Suyun ısı ile birleşimi sonucu oluşabilen kireç kırıntılarından peteği korumak olarak belirtmekte ve peteklerin ömrünü uzatmak için bu temizliğin yapılması gerektiğini belirtmektedirler.

Ekonomik

Firma İstanbul petek temizliği firması olarak hizmetlerini İstanbul ve civarında sunuyor. Isı ve ekonomik açıdan petek temizliğinin gerekliliğine inanan firma bu alanda tüm yaşam alanlarındaki petekleri yetkili eleman ve ekipmanla kısa sürede yapıyor.

Petek sorunlarının tamamında çözüm olan firma petektemizligifiyatlari.com bu alanda en iyi hizmeti sunuyor. Petek temizliği için internet adresinden iletişime geçmek mümkün.

Kaynak : http://petektemizligifiyatlari.com/

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