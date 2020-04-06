Firma hizmetleri

Petek temizliği ve petek ısınmama sorunları alanında hizmet veren firma bu alanda uzman olup periyodik petek temizliği hizmeti sunuyor. Peteklerin tamamının temizliğini kısa sürede tamamlayan firma elemanları çevre kirliliği yapmadan özenle bu hizmeti sunuyor.

Neden gerekli petek temizliği

Firma yılda en az bir defa petek temizliğinin yapılmasını önermektedir.

Nedenini ise;

Isı tasarrufu

Yüksek performans

İs ve diğer katmanlardan peteğin iç duvarını temizleyerek sıcak suyun akışını sağlamak

Eskiyen contalar ve bağlantı noktalarındaki vidaları değiştirerek ısı kaybını engellemek

Petekten sızıntı olmasını durumunda bu sızıntıyı engellemek

Suyun ısı ile birleşimi sonucu oluşabilen kireç kırıntılarından peteği korumak olarak belirtmekte ve peteklerin ömrünü uzatmak için bu temizliğin yapılması gerektiğini belirtmektedirler.

Ekonomik

Firma İstanbul petek temizliği firması olarak hizmetlerini İstanbul ve civarında sunuyor. Isı ve ekonomik açıdan petek temizliğinin gerekliliğine inanan firma bu alanda tüm yaşam alanlarındaki petekleri yetkili eleman ve ekipmanla kısa sürede yapıyor.

Petek sorunlarının tamamında çözüm olan firma petektemizligifiyatlari.com bu alanda en iyi hizmeti sunuyor. Petek temizliği için internet adresinden iletişime geçmek mümkün.

Kaynak : http://petektemizligifiyatlari.com/