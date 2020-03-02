İstanbul Havalimanı'nı Erişebilir Kılan İBB’ye Erişim Engeli!

Bir kamu kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), henüz metronun ulaşmadığı İstanbul Havalimanı’nı açıldığı günden itibaren erişilebilir kılmak için çok ciddi yatırım ve hizmetler üretti. Arnavutköy’deki yeni havalimanı açıldığında uzun bir süre İETT ile ücretsiz taşıma hizmeti sunan İBB, iştiraklerinden OTOBÜS AŞ’ye HAVAİST şirketini kurdurarak uygun fiyata lüks taşımacılık hizmeti vermeye başladı.



Ancak İstanbul Havalimanı yönetiminin (İGA) son günlerde başlattığı keyfi uygulamalar, İETT ve HAVAİST seferleriyle bölgeye en kaliteli erişim imkanını en uygun fiyata sunan İBB’ye erişim engeli olarak yansımaya başladı.

Vatandaşların çok şikayetçi olduğu, İstanbul’a gelen turistleri de İstanbulkart yerine nakit para veya kredi kartı ile ödeme yapmaya zorlayan uygulamalar şöyle: