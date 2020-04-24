banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbul Halkı Evde Kalıyor İBB Başkanı İmamoğlu İş Başında…
Son Dakika
İstanbul Halkı Evde Kalıyor İBB...
Korona Günlerinde Çocuklara 23 Nisan Müjdesi
Son Dakika
Korona Günlerinde Çocuklara 23 Nisan...
İmamoğlu, 23 Nisan'ın 100’ncü Yıldönümünde Taksim'’deydi …
Son Dakika
İmamoğlu, 23 Nisan'ın 100’ncü Yıldönümünde...
Nisan Ayında İstanbul'un Hava Kalitesinde Yüzde 28,6 İyileşme Oldu
Son Dakika
Nisan Ayında İstanbul'un Hava Kalitesinde...

İstanbul Halkı Evde Kalıyor İBB Başkanı İmamoğlu İş Başında…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi süreci nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında mesaisini sürdürdü. İmamoğlu, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ile Üsküdar’daki şantiyeleri ve meydanları dolaşıp, kurmaylarından çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu, “Böyle bir mücadele döneminde; yolların, meydanların, caddelerin boş olduğu bir anda, bütün bu alt yapıları halletmek, şehrimizin belki 40-50 yılında birçok sorunların yaşanmamasına vesile olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Nisan 2020 Cuma 17:32
İstanbul Halkı Evde Kalıyor İBB Başkanı İmamoğlu İş Başında…
banner171
İmamoğlu’ndan 5 ilçede şantiyeleri gezdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününü saha incelemelerine ayırdı. İmamoğlu’nun ilk adresi Bakırköy oldu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’nun eşlik ettiği İmamoğlu, Ayamama Deresi ve Bakırköy Meydanı’nda incelemelerde bulundu. Mermutlu, yağışlı havalarda İstanbul’un kabusu haline Ayamama Deresi’ndeki çalışmalarla ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirirken, Kerimoğlu da Bakırköy sokaklarında birlikte dolaştığı İBB Başkanı’na ilçenin sorunlarını anlattı. Market alışverişi için anlık olarak sokağa çıkan vatandaşlar, İmamoğlu ile sosyal mesafeyi koruyarak fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, “Yolumu şaşırdım ve sokakta kaldım” diyen Özbekistan uyruklu bir kadının, en yakın metrobüs istasyonuna bırakılmasını sağladı.
İstanbul Times Haber Merkez Hüseyin Çetiner  / Bakırköy - Şişli - Beşiktaş - Kadıköy / İstanbul
ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Bakırköy’den Şişli’ye geçen İmamoğlu, burada da Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’le buluştu. Keskin, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde başlatılan düzenleme çalışmalarıyla ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirdi. İmamoğlu’nun Şişli’den sonra üçüncü adresi ise Beşiktaş oldu. Rıtımdaki İSKİ şantiyesinde incelemelerde bulunan ve Genel Müdür Mermutlu’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu’na, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat eşlik etti. İmamoğlu, Beşiktaş’tan sonra kentin Anadolu yakasına geçti. Göztepe Kavşağ’ndaki İSKİ çalışması için yine Mermutlu’dan bilgi alan İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı ile de ilçenin en önemli sıkıntılarından biri olan Kurbağalıdere’deki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra Kadıköy Meydanı’na geçen 2 başkan, İSKİ Atık Su Hattı’yla ilgili bilgi aldı.
“BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR”
İmamoğlu, Kadıköy’deki incelemeleri sırasında, yaptığı saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, şunları söyledi:
“Arkadaşlarım sahada; ama yol bakım ama İSKİ ama alt yapı; bu günleri bir fırsata çevirme çabası içerisinde büyük özveri ile çalışıyorlar. Bu fırsatı, şehir adına kaçırmak istemiyoruz. Bakırköy’den başladık bu tarafa doğru. Şişli, Beşiktaş ve şu an Kadıköy’deyiz. Birçok noktada bu tür çalışmalarımız sürüyor. En radikal örneklerinden birisi Kurbağalıdere. Yılların biriktirdiği kötü bir koşul var burada. Biraz önce Göztepe’deydik. İSKİ Genel Müdürü’müzle orada sürecin nasıl toparlandığını gördük. Tam kavşakta. Bu derenin devamı. Bu tür çalışmalar, inşallah İstanbul’a müjdeli anlar yaşatacak. Elbet biz böyle bir şeyi bir daha istemiyoruz, o ayrı. Ama böyle bir mücadele döneminde; yolların, meydanların, caddelerin boş olduğu bir anda, bütün bu alt yapıları halletmek, şehrimizin belki 40-50 yılında birçok sorunların yaşanmamasına vesile olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
İmamoğlu’nun 5’nci ve son durağı ise Üsküdar oldu. İmamoğlu, Salacak sahilindeki İSKİ çalışması için de yine Mermutlu’dan bilgi aldı.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona Günlerinde Çocuklara 23 Nisan Müjdesi
Korona Günlerinde Çocuklara 23 Nisan Müjdesi
İmamoğlu, 23 Nisan'ın 100’ncü Yıldönümünde Taksim'’deydi …
İmamoğlu, 23 Nisan'ın 100’ncü Yıldönümünde Taksim'’deydi …
Nisan Ayında İstanbul'un Hava Kalitesinde Yüzde 28,6 İyileşme Oldu
Nisan Ayında İstanbul'un Hava Kalitesinde Yüzde 28,6 İyileşme Oldu
İmamoğlu: “Ramazan Yardımlaşma Ayıdır,Kimse Bizi Halkımıza Hizmet Etmekten Alıkoyamaz Dedi
İmamoğlu: “Ramazan Yardımlaşma Ayıdır,Kimse Bizi Halkımıza Hizmet Etmekten Alıkoyamaz Dedi
İki Ay Önce Bizler İçin Sıradan Olan Bir Çok Şey Bugün İmkansız Oldu…
İki Ay Önce Bizler İçin Sıradan Olan Bir Çok Şey Bugün İmkansız Oldu…

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169