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İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi Kanal İstanbul Çalıştayı düzenledi

​​​​​​​İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi, Kanal İstanbul Çalıştayı’yla birlikte faaliyetlerine başladı

İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi Kanal İstanbul Çalıştayı düzenledi

​​​​​​​İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi, Kanal İstanbul Çalıştayı’yla birlikte faaliyetlerine başladı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2020 Salı 11:55
İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi Kanal İstanbul Çalıştayı düzenledi

Birçok lise ve üniversiteden gençlerin katılımıyla düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı’nın açılışında konuşan Başkan Zana Gümüş,

“İstanbul Fatih Sultan Mehmet’in fethederek bizlere emanet ettiği, 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetimize armağan ettiği kadim bir şehir. Biz, gençlik olarak, bize emanet ve armağan edilen bu şehir ile ilgili yapılacak her tasarruf hakkında bilgi ve söz sahibi olmak durumundayız. Aksi takdirde bizlere emanet ve armağan edilen bu kadim şehrin hatırasını hiçe saymış oluruz.” dedi.

Kanal İstanbul’un 2011 yılından beri zaman zaman gündeme geldiğini belirten Gümüş bu konunun hiçbir zaman demokratik bir zeminde tartışılmadığını ve bunu ilk olarak kendilerinin bu çalıştay vesilesiyle ortaya koyduğunu belirtti.

İGÇM Genel Sekreteri Orhun Akdağ’ın sunumuyla devam eden çalıştay sonrasında Genel Koordinatör Yasin Edemen’in moderatörlüğünde katılımcıların tartışmaları ve bildiri hazırlanmasıyla sonlandı.

Çalıştayın sonunda İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi Başkanı Zana Gümüş,“Kanal İstanbul’un her açıdan ele alınması ve demokratik bir zeminde tartışılması şarttır. Bu proje sıradan bir inşaat projesi değildir. Yarın öbür gün üzerine toprak atarak bu kanalı kapatamazsınız. Bu yüzden çok ince bir şekilde her açıdan ele alınmalıdır. İstanbul’a rağmen Kanal İstanbul’u yapmak düşünülemez.” diyerek tüm katılımcılara şehrimizin geleceği hakkında söz söyleme cesaretini gösterdikleri için teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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