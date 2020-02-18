İstanbul Folklor Kurumundan Çiğ Köfte Gecesi

İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü (İFKD) ’ nün Bakırköy Mimarlar Evi Lokalindeki Sıra Gecesinde,Urfa’dan malzemeleri gelen etli ve etsiz çiğ köfteleri yaparak,alaylar ve türküler eşliğinde muhteşem bir gece yaşadılar.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

2010 yılında kurulan İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü, aktif 40 oyuncuyla, Haziran’da yapacakları sezon sonu gösterisi ile çalışmalarına ara vererek Yurtdışı festivaline katılıyor.

İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Zeki Tepret,Onursal başkanı Yılmaz Başaran , yönetim kurulu Üyelerinden Özlem Kale Başaran, Yasemin Harmandar, Mehmet Bayar, Berna Yeşiltaş , Ebru Özalp ve üyeler ile yakınları ve konuklar arasında geceye şarkı ve türküleri ile de renk katan TSM Sanatçısı Halide Göksoy , ZEYÇED Başkanı ve İstanbul Özürlüler Spor Kulübü (İSÖS)Başkan Yardımcısı Ali Gündüz,ZEYÇED Genel Sekreteri Sefer Cengiz, oyuncu Tülay Bayrakoğlu, Bağlama ustası Rafet Yıldırım , Hoca ve kaval ustası Yusuf Akgün, Trabzon Hocası ve kemençe üstadı Gürkan Genç’in katıldığı lezzet şöleni eşliğinde,muhteşem eğlence dolu bir gecenin ardından arkadaşları adına ,Yasemin Harmanda yaptığı açıklamasında,İFKD’li arkadaşlarına ve katılımcılara teşekkür eserek çalışmalarımıza pazar günleri Bakırköy Belediyesi Altan Erbulak Sahnesi ‘nde devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)