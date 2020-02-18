banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
28’nci Ziyaret Sancaktepe Belediyesi’ne
Son Dakika
Davutoğlun'dan Ak Partiye Sert Sözler
Son Dakika
Davutoğlun'dan Ak Partiye Sert Sözler
Dr Kaya Karşımızdaki Bize Güvenmezse İş Birliği Yapmaz
Dr Kaya Karşımızdaki Bize Güvenmezse...
İmamoğlu : “Depremden Başka Bir Konuyu Bu Şehirde Gündeme Getirmek İstemiyorum ”
Son Dakika
İmamoğlu : “Depremden Başka Bir...

İstanbul Folklor Kurumundan Çiğ Köfte Gecesi

İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü’ nün Bakırköy Mimarlar Evi Lokalinde düzenlediği, Sıra Gecesinde,Urfa’dan malzemeleri gelen etli ve etsiz çiğ köfteleri yaparak alaylar ve türküler eşliğinde muhteşem bir gece yaşadılar.

haber 1
haber 1
18 Şubat 2020 Salı 13:20
İstanbul Folklor Kurumundan Çiğ Köfte Gecesi
banner171

İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü (İFKD) ’ nün Bakırköy Mimarlar Evi Lokalindeki  Sıra Gecesinde,Urfa’dan malzemeleri gelen etli ve etsiz çiğ köfteleri yaparak,alaylar ve türküler eşliğinde muhteşem bir gece yaşadılar.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

2010 yılında kurulan İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü, aktif 40 oyuncuyla, Haziran’da yapacakları  sezon sonu gösterisi ile çalışmalarına  ara vererek Yurtdışı festivaline katılıyor.

 İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Zeki Tepret,Onursal başkanı Yılmaz Başaran , yönetim kurulu Üyelerinden Özlem Kale Başaran, Yasemin Harmandar, Mehmet Bayar, Berna Yeşiltaş , Ebru Özalp ve üyeler ile yakınları ve konuklar arasında geceye şarkı ve türküleri ile de renk katan TSM Sanatçısı Halide Göksoy , ZEYÇED  Başkanı ve  İstanbul Özürlüler Spor Kulübü (İSÖS)Başkan Yardımcısı  Ali Gündüz,ZEYÇED  Genel Sekreteri Sefer Cengiz,  oyuncu Tülay Bayrakoğlu, Bağlama ustası Rafet Yıldırım , Hoca ve kaval ustası Yusuf Akgün, Trabzon Hocası ve kemençe üstadı Gürkan Genç’in katıldığı lezzet şöleni eşliğinde,muhteşem eğlence dolu  bir gecenin ardından arkadaşları adına ,Yasemin Harmanda yaptığı   açıklamasında,İFKD’li  arkadaşlarına ve  katılımcılara teşekkür  eserek çalışmalarımıza pazar günleri Bakırköy Belediyesi Altan Erbulak Sahnesi ‘nde devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yandex Haritalar Artık Afet Toplanma Alanlarını Gösteriyor
Yandex Haritalar Artık Afet Toplanma Alanlarını Gösteriyor
Deprem Korkusu Uyku Bozukluğuna Neden Oluyor
Deprem Korkusu Uyku Bozukluğuna Neden Oluyor
Konut Fiyatlarına İndirim Yapan Firmalar
Konut Fiyatlarına İndirim Yapan Firmalar
İstanbul Yatırım Ajansı Kuruldu. İmamoğlu: “Geç Kalanlar, Üzülecekler”
İstanbul Yatırım Ajansı Kuruldu. İmamoğlu: “Geç Kalanlar, Üzülecekler”
Akom: Sıcaklık Yükseliyor
Akom: Sıcaklık Yükseliyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169