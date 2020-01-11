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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Neyin Peşinde ?

Son günlerde çok sayıda sürücü haber ihbar hattımızı arayarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kestiği trafik cezaları bizi canımızdan bezdirdi. Bize mail gönderen bir sürücü aynen şöyle yazmış :Avcılar- Küçükçekmece D100 karayolunda hız limitinin 80 olduğu benimde 89 Km hız ile araç kullandığımdan dolayı 07.05.2019 tarih saat 16.26 da yapıldığı söylenen ihlalin cezası bana 11.01.2020 tarihinde yani 9 ay sonra ulaştı. Hangi sürücü benim ceza aldığım güzergahta hız limitinin km de 80 olduğunu biliyor diye sormuş...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Neyin Peşinde ?

Son günlerde çok sayıda sürücü haber ihbar hattımızı arayarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kestiği trafik cezaları bizi canımızdan bezdirdi. Bize mail gönderen bir sürücü aynen şöyle yazmış :Avcılar- Küçükçekmece D100 karayolunda hız limitinin 80 olduğu benimde 89 Km hız ile araç kullandığımdan dolayı 07.05.2019 tarih saat 16.26 da yapıldığı söylenen ihlalin cezası bana 11.01.2020 tarihinde yani 9 ay sonra ulaştı. Hangi sürücü benim ceza aldığım güzergahta hız limitinin km de 80 olduğunu biliyor diye sormuş...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ocak 2020 Cumartesi 21:19
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Neyin Peşinde ?

Trafik Kanunu Maddesi 51/2-  A Hız İhlali -% 10 - % 30 bu demek ?

Sürücülerin Psikolojisi ciddi manada bozulmuş durumda. Araçta sehven telefonunuzu elinize alırsanız ve kamera çekerse yandınız 235 TL ceza hemen adresinize geliyor. Yollar müsait araçlar yeni ancak hız limiti için 80 yazılmışsa ve sizde 89 ile gitmişseniz işte yandınız anında 235 TL ceza plaknıza kesilip adresinize gönderiliyor.   

Okurumuz Hacı Ç.Şunları yazmış 

11.01.2020 tarihinde işyerimde çalışırken Posta memuru kapımı çaldı kapıyı açınca trafik cezanız var dedi. İmza atarak zarfı aldım. Açınca 07.05.2019 tarihinde D100 Karayolu Avcılar -Küçükçekmece İstikametinde saatte 89 Km hız ile gittiğimden dolayı hız limitini aştığımdan ötürü trafik ihlal cezası kesildiği yazıyor tutanakta. Ben dahil sürücülerin % 99 'u D100 karayolunda hız limitinin ne olduğunu bilmez.

Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil şubesinde telefon numaram var neden 07.05.2019'da kesilen cezayı tam 9 ay sonra bana tebliğ ediyor ? Elektronik Denetleme Sistemi ile trafik cezası kesecek kadar moderleşen İstanbul Emniyet Müdürülüğü neden anında cep telefonuma SMS ile 3 dakika önce D100 karayolunda hız limitini aştığınızdan dolayı  235 TL trafik cezası kesildiğini SMS bana bilgi göndermiyor ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Amacı Para mı Kazanmak Yoksa İhlalleri Ölemek mi ? 

Araç içinde elinize telefonunuzu aldığınız an eğer bir kamera sizi çekmişse anında 235 TL ceza kesiliyor. Halbuki bu konuda yeterli eğitim ve bilgili olmayan sürücüler'e bir veya iki kez şu yer ve saate araç hareket halinde iken elinize telefon aldığınız tespit edilmiştir. Bir daha aynı işlemi yaparsanız 235 TL trafik cezasına muhatap olacaksınız denilerek uyarı yapılabilirse daha doğru bir çalışma yapılmış olu.

Yollar geniş ve güzel araçlar son model saatte 89 Km hız yapan bir sürücüye 235 TL ceza kesmek doğru değildir. Önce eğitim ve bilgi vereceksiniz sonra ceza keseceksiniz diyen bir çok sürücü Emniyet müdürlüğünün yaptığı çalışmanın caydırıcı olmaktan ziyade toplumu devlete düşman yapmaktadır görüşünde birleşiyor bi çok sürücü.  

Bu tür haksız cezalar vatandaşı devletten soğutuyor...    

Cezalardan dolayı araçlarını satan firmalar var . İstanbul Emniyet Müdürlüğü cezaları kesmeden önce sürücüleri medya aracılığı ile uyarıp sürücüleri bilgi sahibi yapsa veya kural ihlali yapan sürücülere anında SMS ile uyarı gitse aynı sürürü aynı yerde yüzlerce kez ceza almazdı.

Kural ilhali yapan sürücüye ihlali bir sene sonra mı bilidirilir ? Bunun farkında olmayan sürücü yaptığının normal olduğunu düşünerek uzun süre aynı şekilde araç kullanıyor ve şu an aynı yer ve aynı ihlalden dolayı100 kez ceza alan sürücüler var. Devlet halkına bu haksız uygulamayı yapamaz yapmamalıdır .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)    

 

Son Güncelleme: 11.01.2020 22:19
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