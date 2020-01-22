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İstanbul Çevre Konseyi,Kanal İstanbul'a Hayır Dedi !..

İstanbul Çevre Konseyi Bileşenleri, Kadıköy - Kalamış’ta yaptığıyeni yılın ilk toplantısındaki basın açıklamasında Kanal İstanbul’a Hayır dedi...

İstanbul Çevre Konseyi,Kanal İstanbul'a Hayır Dedi !..

İstanbul Çevre Konseyi Bileşenleri, Kadıköy - Kalamış’ta yaptığıyeni yılın ilk toplantısındaki basın açıklamasında Kanal İstanbul’a Hayır dedi...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2020 Çarşamba 09:47
İstanbul Çevre Konseyi,Kanal İstanbul'a Hayır Dedi !..

Çevre ve Doğa Hakları konusunda 20 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürmekte olan İstanbul Çevre Konseyi ,yeni yılın ilk toplantısı ve ilk basın açıklamasını yapmak üzere İstanbul Kadıköy - Kalamış’ta kahvaltıda biraraya geldi.

Toplantıya Seyma Dumrul,Zafer Murat Çetintaş, Menderes Sönmez, Şule Atasoy, Seyfullah Atçı, Nisa Demirci,Tuba Öztabakçı, Aydın Agaoğlu,Ömer Yılmazer,Emel Güven,Zekiye Ülker Sefai Uzunyol ve Ali Gündüz katıldı .

İstanbul Times Haber Merkezi / Ali Gündüz 

Sohbet havasında geçen toplantıya ” Kanal İstanbul” damgasını vurdu.

İstanbul Çevre Konseyi Bileşenleri yaptıkları basın açıklamasında” Anayasa’nın 56’ncı maddesindeki haklarımıza dayanarak, Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesini ve İstanbul’un on bin yıllık tarihsel,biyolojik ve jeolojik çeşitliliği ile oynanmamasını ,atılacak her yanlış adımın karşında olacağımızı ifade etmek istiyoruz..”Kanal İstanbul’a “ Hayır” diyoruz dedi.

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