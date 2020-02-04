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İstanbul 3 Gün Kar ve Fırtınanın Etkisinde Kalacak

İstanbul’un, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yetkililer, 3 gün süreceği tahmin edilen yağışlı hava boyunca sürücü ve yayaları don ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

İstanbul 3 Gün Kar ve Fırtınanın Etkisinde Kalacak

İstanbul’un, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yetkililer, 3 gün süreceği tahmin edilen yağışlı hava boyunca sürücü ve yayaları don ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 10:43
İstanbul 3 Gün Kar ve Fırtınanın Etkisinde Kalacak
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Güne 11°C derece, parçalı bir gökyüzü ile başlayan İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 15°C’lere kadar yükselmesi, gün boyu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde (14-17°C) seyreden hava sıcaklıkların, 5 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre; Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havaların etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 8-12°C birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği hesaplanıyor.


Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 6-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri olan 3-6°C altında seyretmesi bekleniyor.


İstanbul’da daha önce şehrin yüksek ve kırsal kesimlerine yağan kar yağışının, bu defa şehir merkezinde de kürenecek kadar kar örtüsüne neden olacağı belirtiliyor.
Vatandaşları Perşembe-Pazartesi günleri arasında oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 04.02.2020 11:43
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