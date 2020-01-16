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İspark’ta Yoğun İlgi Gören “Kartlı Ödeme”De Süre Uzatıldı

İBB, İSPARK otoparklarında başlatılan İstanbulkart ve kredi kartı ile indirimli ödeme kampanyasını vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda 31 Mart’a kadar uzatma kararı aldı.

İspark’ta Yoğun İlgi Gören “Kartlı Ödeme”De Süre Uzatıldı

İBB, İSPARK otoparklarında başlatılan İstanbulkart ve kredi kartı ile indirimli ödeme kampanyasını vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda 31 Mart’a kadar uzatma kararı aldı.

haber 2
haber 2
16 Ocak 2020 Perşembe 13:34
İspark’ta Yoğun İlgi Gören “Kartlı Ödeme”De Süre Uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafik akışını hızlandırmak ve teknolojik yeniliklerle vatandaşların hayatını kolaylaştırarak daha hızlı ve güvenli bir parklanma anlayışı oluşturmak amacıyla akıllı şehircilik uygulamalarını hızla hayata geçiriyor. Vatandaşlara tüm hizmet alanlarında hem ekonomik hem de yaşamı kolaylaştıracak kampanya ve projelerle destek sağlıyor.

İBB, bu kapsamda; İSPARK otoparklarında Ekim 2019’da başlattığı İstanbulkart ve kredi kartı ile indirimli ödeme imkanı sunan kampanyayı, İstanbullulardan gelen yoğun talep karşısında uzatma kararı aldı.

İSPARK otoparklarında vatandaşlara büyük kolaylık ve avantaj sağlayan İstanbulkart ve kredi kartı ile indirimli ödeme, 31 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Sürücüler, tüm İSPARK’larda İstanbulkart ile ödeme yaptıklarında yüzde 10, kredi kart ile ödeme yaptıklarında ise yüzde 5 indirimden faydalanmaya devam edecekler.

KARTLA ÖDEME SAYISINDA HIZLI ARTIŞ

Sürücülere otopark ücretini daha hızlı ödeme imkanı sunan ve nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran kartla ödeme uygulaması, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Daha önce sınırlı olarak uygulanan kart uygulamasının bütün İSPARK otoparklarına yaygınlaştırılmasıyla kart kullanım oranı yüzde 1’den yüzde 12’ye çıktı.

İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentsel ulaşımda akıllı şehir uygulamalarının sürdürülebilir ve yaşamı kolaylaştıran projelerle desteklenmesi talimatı verdiğini söyledi. Çakır, “İSPARK olarak bu alandaki projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Otoparklarımızda İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme sayısındaki artış nedeniyle vatandaşlarımızın yoğun talebine kayıtsız kalmak istemedik ve indirimli ödeme süresini uzattık” dedi.

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