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İsmek Çolpan İlhan Moda Okulu Dönem Sonu Sergisi Açıldı

Yaklaşık 50 öğrencinin eserlerini sergilediği İsmek Çolpan İlhan Moda Okulu Dönem Sonu Sergisi, ziyaretçilere sunuldu. Armürlü Kumaş Dokuma Desinatörlüğü, Kadın Elbise Dikimi ve Stilist Eğitimi gibi branşların eserleri gösterilen sergi, 14-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

İsmek Çolpan İlhan Moda Okulu Dönem Sonu Sergisi Açıldı

Yaklaşık 50 öğrencinin eserlerini sergilediği İsmek Çolpan İlhan Moda Okulu Dönem Sonu Sergisi, ziyaretçilere sunuldu. Armürlü Kumaş Dokuma Desinatörlüğü, Kadın Elbise Dikimi ve Stilist Eğitimi gibi branşların eserleri gösterilen sergi, 14-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

haber 2
haber 2
15 Ocak 2020 Çarşamba 10:27
İsmek Çolpan İlhan Moda Okulu Dönem Sonu Sergisi Açıldı

İsmek Çolpan İlhan Moda Okulu’nun gerçekleştirdiği “Dönem Sonu Sergisi” vatandaşlara sunuldu. 2 yıldır düzenli olarak yapılan sergide, bu yıldan itibaren farklı bir sistem uygulanmaya başlandı. Daha önceden her branşın sonunda yapılan sergi, bu yıldan itibaren tüm branşların iki farklı dönemde birlikte sergilenmesi ile gerçekleştirildi.

Sergi hakkında bilgi veren İsmek Çolpan İlhan Moda Okulu Yöneticisi Rabia Aksoy, kurs öğrencilerinin, sergi için özel bir çalışma yapmadıklarını, dersleri boyunca ürettikleri eserlerin sergide gösterildiğini vurguladı. Aksoy şunları dedi:

”Şu anda gerçekleştirdiğimiz sergi, 2 yıldır düzenli olarak devam ediyordu. Biz bu sene sergileme sisteminde değişiklik yaptık. Eskiden her branşın kendi dönem sonu sergisi oluyordu. Fakat biz bu sene ayrı branşları tek bir sergide birleştirerek eserleri sergiliyoruz. Şu anda devam eden ve biten eserlerimiz ile bir sergi oluşturduk.”

Armürlü Kumaş Dokuma Desinatörlüğü, Kadın Elbise Dikimi ve Stilist Eğitimi branşlarının öne çıktığı sergi, yaklaşık 50 öğrencinin emeğini içeriyor. Konu ile ilgili açıklamalarına devam eden Rabia Aksoy açıklamasını, “İkinci dönemde de yıl sonu sergisi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda yapımına devam eden eserleri de sergileyip, gerçekleştirdiğimiz sergiden daha büyük çapta bir sergi yapmayı hedefliyoruz. Açılan sergi 3 - 4 aylık bir sürecin ürünü. “Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörlüğü” adlı kursumuzun, toplam ders süresi 320 saat. Haftada 2 gün olmak üzere verilen bu eğitim, toplamda 6 ay sürüyor. “Kadın Elbise Dikimi” adlı kursumuzun toplam ders süresi 163 saat. Haftada 2 gün verilen bu eğitim 3 ay sürüyor. “Stilist Eğitimi” adlı kursumuzun, toplam ders süresi 504 saat. Haftada 2 gün verilen bu eğitim toplamda 9 ay sürüyor. Kurslarımızın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı sertifika veriliyor. Sergimiz 19 Ocak 2020 gününe kadar sürecek. İstanbulluları bekliyoruz” diye bitirdi.

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