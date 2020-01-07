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İMSİYAD'In 2. Olağan Kongresi Görkemli Oldu

İMSİYAD'In 2. Olağan Kongresi Görkemli Oldu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2020 Salı 12:36
İMSİYAD'In 2. Olağan Kongresi Görkemli Oldu

İstanbul Muş Sanayici İş Adamları Derneği(İMSİYAD) 2.Olağan Kongresini Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür Sanat Merkezinde kalabalık bir katılım ile yaptı. Gazeteci Salih Sütlan’ın yaptığı sunum ile devam eden Kongre de katılımın çok yoğun olması Muşlular derneklerine sahip çıkıyor şekline kabul edildi.

Muşlular Derneklerine kitlesel olarak sahip çıkıyor

Kongre’ye Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım,Makbul Markasının sahibi Memişler Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Memiş,Gastronentoloji uzmanı ve Muş Vakfı Başkanı Dr.Orhan Sami Gültekin ,Öğretim Görevlisi Şakir Bingöl,Alçınlar Gruop Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Alçın başta olmak üzere çok sayıda Muş’lu sanayici ve iş adamı katıldı.

Kongre’de ilk olarak kurucu başkan iş adamı Metin Haymana delegelere seslenerek kuruluştan bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatı.

Akabinde Yüksek inşaat mühendisi Altunlar Grubun Yönetim kurulu başkanı ve İMSİYAD’ın yeni başkanı Mehmet Altun’da uzun bir konuşma yaparak yapacakları çalışmaları anlattı.

Milletvekili Şamil Ayrım’da bir konuşma yaparak Ortaokulu Muş’ta okuduğunu ifade ederek Muş’un kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Daha sonra prosedür gereği yapılması gereken resmi işlemler delegelerin onayına sunuldu.

İşte Yeni Yönetim Kurulu Listesi

1-Mehmet Altun

2- Hüsnü Kara

3-Sadık Sayılgan

4-Şakir Çelik

5-Av.Mehmet Kılıçaslan

6-Mehmet Çetin

7-Hamza Balkaya

8-Fehmi Ümit

9-Salih Hasdemir

10-Mahsun Gökçınar

11-Maşallah Kasak

12-Adnan Çakır

13-Yücel Han

14-Selami Polat

15-Sevda Durgun

16-Av.Danış Akpolat

17-Şakir Bingöl

18-Hüseyim Karaaslan

19-Yasin Hazır

20-Cevat Sadıkoğlu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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