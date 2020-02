İmamoğlu’ndan “Ulaşım Zammı” Açıklaması: “Vatandaşlarımız Tepki Göstermekte Haklı”

Vatandaşların zam tepkisi konusunda sonuna kadar haklı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Türkiye’de yaşamanın, yaşam koşullarının, ekonomik zorlukların farkındayız. Bunu biliyoruz. 3 yıldır; 2017’nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor. Ama Türkiye’deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizi şu an yaptığımız; hizmetimizi sürdürebilme çabası” diye konuştu.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8-16 Şubat tarihleri arasında gezilebilecek olan CNR 7. Uluslararası Kitap Fuarı’nın açılış törenine katıldı. Fuar açılışında İmamoğlu’na CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın da eşlik etti. Törende, CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut ile fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit, birer konuşma yaptı. Ümit’in ardından mikrofona gelen İmamoğlu, fuarın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kitap Fuarı’na eşlik etmenin kendisi için çok heyecan verici olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Başından beri kitap fuarlarına katılmaya özen gösteririm. Bu manada burada bulunan bütün kitapseverlere ve bu fuara emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



“DÜNYAYA MESAJ GİTTİ…”

“Bizi dünyada bir noktaya taşıyacak olan bazı unsurlar var” diyen İmamoğlu, konuşmasını, “Özellikle kitaba duyulan ilgi ya da bir ülkede çıkan yayın sayısı, üniversitelerin verimliliği, oradaki bilimsel makalelerin dünya çapındaki yeri gibi… Başka türlü dünyaya mesaj veremezsiniz. Hele hele dünyaya bağırarak, çağırarak hiç ayar veremezsiniz” diye konuştu. Bundan sonraki cümlesine, “Dünyaya vereceğiniz en kıymetli mesaj…” şeklinde başlayan İmamoğlu, ses sisteminin azizliğine uğradı. Bir süre cızırtı nedeniyle katılımcılara hitap edemeyen İmamoğlu’nun, “Evet, dünyaya mesaj gitti şu anda fuar alanından” esprisi salonda gülüşmelere neden oldu.



“KİTABA VE FUARCILIK SEKTÖRÜNE SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyaya ve ülkemize en önemli mesaj; bu tarz kültüre, sanata, bilime dönük ortaya koyacağımız üretim kapasitesi. O manada kitap da çok değerli bir yer işgal ediyor. Bir kitabın oluşumu, fikren kurgulanıp yazılmasından yayınevi süreçlerine, satışına kadar verilen çok ciddi bir emek var. Bu işin gizli kahramanlarına teşekkür etmemiz lazım. Yayıncılardan son dönemde duyduğumuz bazı maliyetlerle ilgili sorunlar, ayakta kalabilme mücadelesi noktasında gerçekten onların o büyük emeklerine, tutkularına minnet duymamak elde değil. Fuarcılık konusu İstanbul’un en önemli, en lokomotif konularından birisi olmak zorunda. Çünkü, ‘Türkiye İstanbul; İstanbul Türkiye’ demek. Bu kadar birbirini yansıtan iki kavram. Dünya çapında önemli bir marka olan İstanbul’un her hususta öncü işlere imza atmak sorumluluğu da var. Bu zorunluluğun yanı sıra bir kısım dönemsel zorluklarımız da var. Her şey yerel yönetimin keşke yetkisinde olabilse ya da etkisinde olabilse. Biz, bir ortak aklı geliştirme konusunda büyük bir çaba sarf ediyoruz. Fuarcılık da bunlardan birisi. Bu konuda eğer bir yatırım yapılacaksa, tüm paydaşlarını bir araya getiren, ona göre adımların atılmasına hep beraber eşlik eden bir mekanizmayı kurmak zorunluluğumuz var. Bu manada oluşturmaya çalıştığımız Turizm Platformu’nun bir ana başlığı da ‘Kongre ve Fuarcılık’ olmak üzere. Bu noktada da ortak akıl mekanizmasını işletmeye dönük sıkı bir çalışma içerisindedir. Kitapla ilgili atılan bu adıma sahip çıktığımız kadar, İstanbul’un fuarcılık girişimine de sahip çıkma noktasında kararlı olduğumuzu, sektörün bütün bileşenlerine duyurmak isterim.”



FUARDA İMAMOĞLU’NA YOĞUN İLGİ

İmamoğlu’nun konuşmasından sonra fuarın açılış kurdelesi kesildi. İmamoğlu, kurdele kesiminin ardından stant gezilerine başladı. Kültür A.Ş.’nin 3 standına uğrayan İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çekilme taleplerini yerine getirdi. Yoğun ilgi nedeniyle stant alanında zorlukla ilerleyen İmamoğlu, imza günü olan bazı yazarlarla da görüşme olanağı buldu. İmamoğlu oyuncu İlyas Salman, sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ve 16 yaşındaki genç yazar İrem Karaağaç imzalı kitaplarını satın aldı. İmamoğlu, gazetecilerin ulaşım zammıyla ilgili sorusunu da fuar çıkışında yanıtladı. Vatandaşların zam tepkisi konusunda sonuna kadar haklı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:



“SİYASİLERİN BUNDAN ÖNCEKİ ZAMLARI ISKALAMALARINA GÜLÜMSÜYORUM”

“Vatandaşların zamma tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok. Bu hakkı. Çünkü, bugün Türkiye’de yaşamanın, yaşam koşullarının, ekonomik zorlukların farkındayız. Bunu biliyoruz. 3 yıldır; 2017’nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor. Ama Türkiye’deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok. Yani yakıt zammını, o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizi şu an yaptığımız; hizmetimizi sürdürebilme çabası. Ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de inanın maliyetlerin çok çok altında kalan bir zam yaptık diyebilirim. Yoksa, bugünkü ekonomik koşullarda vatandaşımız haklı. Trajikomik ifadelerde bulunan bazı siyasilere de gülümsüyorum. Çünkü niye gülümsüyorum? Sanki Ekrem İmamoğlu’nun zam yaptığı bir husus üzerinden, daha önceki zamları ıskalamaları ve bunun üzerinden siyaset yapmalarına üzülüyorum. Biraz da gülümsüyorum açıkçası. Ama halkımız, her yapılan zamma tepki göstermekte haklı.”