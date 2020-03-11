banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel Dönüşüm Projesi Olmaktan Mutluyuz…
Son Dakika
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel...
‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı
Son Dakika
‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı
Dünya'da ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifikası IYEC dünyaya yayılıyor
Son Dakika
Dünya'da ilk ve tek uluslararası...
ÇİĞDEM Grup İnşaat Emlak Prestijli Projelerin Satış ve Kiralama İşlerine de Başladı...
Son Dakika
ÇİĞDEM İnşaat Emlak Pörtföyüne Büyükyalı...

İmamoğlu’ndan “İstanbul Olimpiyatı” Değerlendirmesi: “Tek Başına Tesisle Olmaz. Olimpiyat Ruhunu Aşılamamız Lazım”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’i ziyaret etti.

haber 1
haber 1
11 Mart 2020 Çarşamba 12:42
İmamoğlu’ndan “İstanbul Olimpiyatı” Değerlendirmesi: “Tek Başına Tesisle Olmaz. Olimpiyat Ruhunu Aşılamamız Lazım”
banner171

Amaçlarının İstanbul’u olimpiyatlarla buluşturmak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Makul bir zaman dilimine bunu tanımlamak lazım. Şimdiden o dönemin sporcularına, o dönemin İstanbul halkı olacak çocuklarımıza, gençlerimize; sporu, sporcu ruhunu ve olimpiyat ruhunu aşılamak, anlatmak lazım. Yoksa bu işler, tek başına tesisle olmuyor. Ona çalışacağız” dedi.

ATAKÖY / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’e iade-i ziyarette bulundu. Ataköy’deki Olimpiyatevi’nde gerçekleştirilen görüşmede İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur eşlik etti.

“OLİMPİYATLARA HEP BERABER HAZIRLIK YAPMALIYIZ”
TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, İmamoğlu ve beraberindeki heyete, bina içerisindeki panolar üzerinden, Türkiye’nin olimpiyat süreciyle ilgili tarihsel bilgiler verdi. İmamoğlu, görüşmeyi, “Niyetimiz, İstanbul’un en yakın tarihte olimpiyatla buluşmasını istiyoruz. Bu anlamda bir ortak mücadele vermek ve bunun mutlak başlangıcının da bir spor ruhu olması gerektiğini, her iki taraf olarak biliyoruz. Bu noktada çok etkili bir çalışma dönemini başlatmak arzusundayız. Tabii ki Olimpiyat Komite’mize başvuracağız, beraber tartışacağız, konuşacağız. Bizim önümüzdeki yıllarda en önemli çalışmalarımızdan birisi, İstanbul’u olimpiyatla buluşturmak olacak. Makul bir zaman dilimine bunu tanımlamak lazım. Şimdiden o dönemin sporcularına, o dönemin İstanbul halkı olacak çocuklarımıza, gençlerimize; sporu, sporcu ruhunu ve olimpiyat ruhunu aşılamak, anlatmak lazım. Yoksa bu işler, tek başına tesisle olmuyor. Ona çalışacağız. Niyetimiz bu. Başkan’ımız niyetimizi biliyor. Zaten onların yıllardır niyeti bu. İnşallah o niyet birliğiyle beraber hem milletçe hem İstanbul şehri olarak, buna hep beraber hazırlık yaparız” sözleriyle değerlendirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenikapı’da Sergilenen Araçlarla İlgili Gerçekler…
Yenikapı’da Sergilenen Araçlarla İlgili Gerçekler…
TURKCELL’in GNÇYTNK Programına Gençlerden Yoğun İlgi
TURKCELL’in GNÇYTNK Programına Gençlerden Yoğun İlgi
Resmi Tatilleri Değerlendirin !
Resmi Tatilleri Değerlendirin !
CHP Başakşehir Kadın Kolları Başkanı Hülya Karaali Seçildi
CHP Başakşehir Kadın Kolları Başkanı Hülya Karaali Seçildi
Kahraman Çocuklar Şenlikte Buluşuyor
Kahraman Çocuklar Şenlikte Buluşuyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169