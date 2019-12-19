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İmamoğlu’ndan Duayen Sanatçı Erbil’e “Çılgın Proje” Teşekkürü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta ressamı Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı anısına düzenlenen serginin açılışını yaptı.

İmamoğlu’ndan Duayen Sanatçı Erbil’e “Çılgın Proje” Teşekkürü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta ressamı Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı anısına düzenlenen serginin açılışını yaptı.

haber 2
haber 2
19 Aralık 2019 Perşembe 10:32
İmamoğlu’ndan Duayen Sanatçı Erbil’e “Çılgın Proje” Teşekkürü

. Duayen sanatçı Erbil’in, eserlerinin İstanbul’da bir müzede sergilenmesi teklifine olumlu yanıt veren İmamoğlu, “16 milyon insanı temsil eden ruhumla, benliğimle, bu şehrin mutlak öncelikli korunması, geliştirilmesi ve dünyaya mesaj veren politikalarla, dünya çapında örnek bir şehir olması öncelenmelidir. Bu bakımdan umuyorum, o tablolarından gelen evrensel mesajlarla sürece layık oluruz ve İstanbul’la bu değerli eserleri inşallah buluştururuz. Gerçekten bana bu akşam çılgın bir proje sunduğu için de hocama çok çok teşekkür ediyorum” dedi.



Beşiktaş Belediyesi, Türk resim sanatının usta ressamı Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı anısına bir sergi düzenledi. “Devrim Erbil 60. Sanat Yılı Teknikler ve Renkler” adlı sergi, Akatlar’daki Mustafa Kemal Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. Açılışta, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eşi Derya Akpolat da İmamoğlu çiftine eşlik etti. Açılışta ilk konuşmayı, yakın tarihte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödünü alan duayen sanatçı Erbil yaptı. Sergisini, “kıskanç bir sergi” şeklinde tanımlayan Erbil, “Bütün bunların, benden sonraki kuşaklara aktarılması için İstanbul’da bir müzede toplanmasını istiyorum. Bu düşüncemi Sayın Başkan’ımız İmamoğlu’na anlattım” diye konuştu. Erbil, İmamoğlu’nun bu teklifine olumlu yaklaştığını belirtti. Erbil’in ardından “ev sahibi” sıfatıyla söz alan Akpolat ise “Amacımız, sanatı Beşiktaş’ın kılcal damarlarına yaymak. Bunda da en büyük destekçimiz İBB Başkanı’mız Sayın İmamoğlu olacak” dedi.

“DÜNYAYA BİR KERE DAHA GELSEM RESSAM OLMAK İSTERDİM”
Açılışın son konuşmasını yapan İmamoğlu, sözlerine, “Devrim Erbil’i ben yıllardır gıptayla ve özenle takip eden birisiyim. Çok ressam dostumuz var, tanıştığımız insanlar var. Her biriyle hayranlıkla tanışıp, ellerini sıkıyorum. Onlara bir şey söylüyorum: Dünyaya bir kere daha gelsem, resim yapmayı isterdim. Çok isterdim hatta ama bu yaşamımda nasip olmadı” şeklinde başladı.

“Devrim Erbil, Cumhuriyet tarihimizin en önemli ressamlarından birisi” diyen İmamoğlu, “Bu akşam kendileriyle burada olmaktan ve 60’ncı yıllarına eşlik etmekten çok gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu kısa mesafede yürürken bana yapmış oldukları teklif, çok değerli. Bu tabloların, İstanbul’da bir müzede sergilenme teklifini, bu değerli öneriyi, kentimiz adına, şehrimiz adına, dünya çapındaki bir sanatçımızın yapmış olduğu öneriyi, elbette kıymetli buluyorum. İstanbul adına bu işi gerçekten kararlılıkla ele alacağız” diye konuştu.

“UMARIM ERBİL’İN MESAJLARINA LAYIK OLURUZ”
“Ressam hayal eder, çizer ama ona bakan, bence ne düşünüyorsa ressamın anlatmak istediği de odur” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bir insanın ne hissettiği önemli. Ben, özellikle İstanbul çizgilerinde, kentin değerlerinin yaşatılması, değerlerinin korunması ve o çizgilerin içerisinde, o yoğun duyguların içerisinde hep öne çıkan bir eser çizgisi görürüm çalışmalarında. Kimisi yüz yıllar öncesinden gelen, kimisi bin yıl öncesinden gelen… Ya da bir coğrafyayı hissettirir size. O coğrafyanın korunması mesajı gelir hemen aklıma. Dolayısıyla tam da İstanbul’u betimleyen, tamamlayan kıymetli ressamımızın huzurunda, şahsım adına şunu söylemek isterim ki; 16 milyon insanı temsil eden ruhumla, benliğimle, bu şehrin mutlak öncelikli korunması, geliştirilmesi ve dünyaya mesaj veren politikalarla, dünya çapında örnek bir şehir olması öncelenmelidir. Bu bakımdan umuyorum, o tablolarından gelen evrensel mesajlarla sürece layık oluruz. Ve İstanbulla, bu değerli eserleri inşallah buluştururuz. Gerçekten bana bu akşam çılgın bir proje sunduğu için de hocama çok çok teşekkür ediyorum.”

Sergide; 6 mozaik, sedef ve vitray, 4 batik, 11 halı, 10 özgün baskı, 5 marküteri ve 75 resimden oluşan toplam 111 eser olacak. Sergi pazartesi günleri hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arası ziyaretçileri ağırlayacak.

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