İmamoğlu, Yeni Koronavirüs Önlemlerini Açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle sanal toplantı gerçekleştirdikten sonra, canlı yayına çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları yeni kararları vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, “Bu, tümüyle bir uzlaşma ve bir arada hareket etme süreci” diyerek, özetle şu bilgileri verdi: “Aralarında taksi-taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için 100 adet dezenfekte istasyonu kurulacak. İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Saraçhane - İstanbul Gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve İstanbul’un sosyal hayatına katkı sunmak için getirilen hafta sonları 7/24 seyahat uygulaması geçici olarak durdurulacak. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gidilecek. İBB’nin 35 adet ambülansı, koronavirüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak.” İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, günlük mesaisine Saraçhane’deki merkez binada başladı. İmamoğlu, kurmaylarıyla yaptığı rutin toplantıyı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına önlem amacıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. İmamoğlu İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa ile gerçekleştirdiği sanal toplantının ardından, İstanbullu hemşehrilerine canlı yayında seslendi. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından ve İBB TV’nin internet sitesinden canlı yayınlanan konuşmasında şunları söyledi: “GÖRÜNMEYEN BİR DÜŞMANLA SAVAŞ HALİNDEYİZ” “Küresel çaptaki salgın maalesef her geçen büyüyor. Ülkemizde de ne yazık ki hem ölüm hem de vaka sayısı artıyor. Yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavisi süren hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması için dua ediyorum. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Değerli dostlarım hem dünya hem ülke olarak görünmeyen bir düşmanla savaş halindeyiz. Bu radikal düşmana karşı radikal tedbirler almamız gerektiğinden daha önce bahsetmiştim. Devletimizle uyum içinde, biz de İBB olarak çok sıkı koruyucu ve önleyici tedbirler alarak yolumuza devam ediyoruz. Dayanışma çok önemli. Her gün çalışma arkadaşlarımızla telekonferans marifetiyle toplandılar yapıp, başka hangi adımları atabiliriz diye değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün de yeni bir toplantı daha yaptık ve bazı kararlar aldık. Şimdi bu kararları sizlerle paylaşmak istiyorum: 100 ADET DEZENFEKTE İSTASYONU KURULACAK - İBB olarak kentte dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız. Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul’un çeşitli noktalarına bugünden itibaren, 100 adet dezenfekte istasyonu kuruyoruz. Bildiğiniz gibi metrosundan otobüsüne, vapuruna kadar kendi araçlarımızı her gün zaten dezenfekte ediyoruz. Şimdi, diğer araçlar da temizlenecek. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz. Size yer duyuruları yapılacak. 7/24 ULAŞIM HİZMETİNE GEÇİCİ ARA VERİLECEK - Salgınla en büyük mücadele kuşkusuz teması azaltmaktan geçiyor. Maalesef yaşamı biraz yavaşlatmak ve bireysel izolasyonun artırmasını sağlamak zorundayız. Bu vesile ile göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durduruyoruz. Bu hizmeti gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve İstanbul’un sosyal hayatına katkı sunmak için getirmiştik. Şimdi ise korunmamız lazım. Zaten hizmet sektörünün de durmasından yola çıkarak, cuma ve cumartesi akşamları uyguladığımız 7/24 ulaşım hizmetine, bugünden itibaren ara vereceğiz. İŞE GİDİŞ-DÖNÜŞ SAATLERİ DIŞINDA OTOBÜS SEFERLERİ AZALTILACAK - Ulaşım stratejimizde de bazı değişikler yapacağız. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz. Bildiğiniz gibi, bu zamana kadar hiç sefer azaltması yapmadık. Seyahat oranı yüzde 60’ların üzerinde azaldı. Hem buna paralel olarak hem de kent içindeki mobilindeydi mümkün olduğunca azaltmak adına seferlerimizde bir miktar kısıtlama olacak. Yeni tarifeler istasyonlarımız ve sosyal medya aracılığıyla siz vatandaşlarımıza duyurulacak. Lütfen bu duyurularımızı takip edin. “YAŞLI VATANDAŞLARIMIZ ELZEM OLMADIKÇA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN UZAK DURSUN” - Burada özellikle risk grubu altındaki 60 yaş ve üstü yaş almış hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Her ne kadar ulaşımı kullanmanızda yüzde 70 civarında azalma olsa da bunu mümkün olduğunca sıfırlamamız lazım. Sizden ricam, çok elzem olmadıkça, lütfen başta toplu taşıma araçları olmak üzere toplu alanlardan uzak durun. Evinizde izole olun. Belediyemizi ilgilendiren bir ihtiyacınız olursa, lütfen çağrı merkezimizi arayın. Dayanışma için yanınızdayız. Bu süreçte hastalığın bulaşmaması çok önemli. Bu çağrıyı, ilk önce kendi anne-babama yaptım. KORONAVİRÜSE ÖZEL 35 AMBULANS DONATILDI - Bu süreçte sağlık çalışanlarımızı korumaya ve öncelemekte devam edeceğiz. Hayatları pahasına sağlığımız için çalışan doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer sağlık çalışanlarımıza minnetlerimi iletiyorum. Onların yaşamını kolaylaştırmak adına sağlık müdürlüğümüzle koordineli olarak yeni adımlar atacağız. Ulaşımı bedava haline getirmiştik. Bu kapsamda halkımıza duyurmak isterim ki; İBB’nin de 35 adet ambülansı, bu süreçte koronavirüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak. Bu anlamda inşallah eksiksiz bir süreci hep birlikte İstanbul’a hediye ediyor olacağız. “BU, TÜMÜYLE BİR UZLAŞMA VE BİR ARADA HAREKET ETME SÜRECİ” - Semt pazar yerleri ile ilgili tavsiye kararımızı yineliyorum. Sadece gıdaya dönük semt pazarları kurulacak. Hijyenle ilgili, ilçe belediye başkanlıklarıyla görüşmelerimizi yaptık. O sahalar, tertemiz hale getirilecek. Aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak. İlçe belediyelerimiz ve diğer yetkili kurumlar, zabıtalarıyla gün boyu süreci takip edecek. Bu, tümüyle bir uzlaşma ve bir arada hareket etme süreci. “SAKIN UMUDUNUZU KAYBETMEYİN” Değerli İstanbullular, bu zor günler elbet geçecek. Her şey, inanın güzel olacak. Sakın umudunuzu yitirmeyin. Moralinizi yüksek tutun. Evde zaman geçirmek zorunda olduğunuz bu süreci, en iyi şekilde değerlendirin. Bol bol kitap okuyun. Aileler, çocuklarıyla hem eğlenceli hem de öğretici oyunlar oynasın. Derslerini yapıyorlar zaten. Öğretmenlerimizin ilgisine teşekkür ediyoruz. İBB’nin yayınlanmış, kültürel ve sanatsal etkinliklerinden bazılarını sizler için sosyal medyadan yayınlamaya başlayacağız. Bunları lütfen takip edip. Sakın canınızı sıkmayın. Önce sağlığınızı koruyun. Birbirinize göz kulak olun. Birbirinizi koruyun ve uyarın. Kol kola, omuz omuza, dayanışma içinde bu zor günleri atlatacağız. Dünyaya örnek bir mücadele verelim. Bundan sonra da dünyanın birçok sorunu çözmesi konusunda örnek bir süreci, inşallah ders alarak, bütün dünya olarak yaşayalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah, hepinizi korusun.”