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İmamoğlu ve Genç Arasında Güldüren "Mazbata" Diyalogu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29'uncu ilçe belediyesi ziyaretini Sarıyer'e yaptı. Ziyarete, İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç arasında yaşanan "mazbata diyalogu" damga vurdu. Genç'in makam odasında bulunan 3 mazbataya göndermede bulunan İmamoğlu, "Başkanım, sen 3 dönemde 3 mazbata, ben, bir dönem ve 2 seçimde 3 mazbata…" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun sözleri hem Genç hem de odada bulunanlar tarafından kahkahalarla karşılandı. İmamoğlu, Genç'in, "Aldığınız ilk mazbatayı saklıyor musunuz" sorusuna da "Duruyor tabi. Verir miyim? Esas mazbata o. Yan yana asılı ikisi. Arasında fotoğraf çektirenler oluyor" yanıtını verdi.

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19 Şubat 2020 Çarşamba 14:01
İmamoğlu ve Genç Arasında Güldüren "Mazbata" Diyalogu
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SARIYER / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29'ncu ilçe belediyesi ziyaretini Sarıyer'e yaptı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bina girişinde karşıladığı İmamoğlu ve ekibini, makam odasında ağırladı. Ağırlamada, İmamoğlu ile Genç arasında renkli diyaloglar yaşandı. İmamoğlu'nun, "Başkanım, sen 3 dönemde 3 mazbata, ben, bir dönem ve 2 seçimde 3 mazbata…" sözleri hem Genç hem de odada bulunanlar tarafından kahkahalarla karşılandı. İmamoğlu, Genç'in, "Aldığınız ilk mazbatayı saklıyor musunuz" sorusuna, "Duruyor tabi. Verir miyim? Esas mazbata o. Yan yana asılı ikisi. Arasında fotoğraf çektirenler oluyor" yanıtını verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İMAMOĞLU: "39 BELEDİYE GEZEN BAŞKA BELEDİYE BAŞKANI VAR MIDIR?"
Sarıyer ziyaretiyle 29'ncu ilçe belediyesi ziyaretini gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, "İddia edelim ki; görevinin hemen hemen ilk 10 ayında, 39 belediyeyi de gezen bir belediye başkanı Büyükşehir'de bir yerde olmuş mudur bilmiyorum ama iddialı bir şekilde bu süreci, belediyelerimizle yönetmek arzusundayız" dedi. Bu sırada araya Genç girdi ve "Sonuçta 10 yılda kimse gelmedi buraya" katkısında bulundu. İmamoğlu'nun bu katkıya yanıtı, "Gerçek mi? ('Evet' yanıtı.) 5 yılda ben de görmedim; ama bu hoş bir şey değil. Bizim amacımız, yerel demokrasinin en önemli mekanizmalarını güçlendirerek iş birliği yapmak, onların sahadaki deneyimleri, bir üst yönetimin aslında işini kolaylaştıracak deneyimler…" oldu.

İMAMOĞLU: "DİYALOG İLE SORUNLAR ÇÖZÜLÜR"
"Her gün sahayı gören insanlar Sarıyer'i yönetiyor" diyen İmamoğlu, "Aynı ölçekte, aynı sıklıkta bunu İBB'nin yaşaması, hissetmesi mümkün değil. Sarıyerli hemşehrilerimiz, Sarıyer Belediyesi'ne geliyor. Onlar, ilk muhatap. Dolayısıyla; bilgi akışı, teknik iletişimin en güçlü olduğu alan burası. Bizim de Sarıyer'le, bu iş birliğini nasıl güçlendiririz, daha fazla neler yapabiliriz, bugüne kadar Büyükşehir hangi konularda eksik kalmış, neler yapmış, neler yapamamış… Bundan sonraki yol haritamızı beraber belirleme toplantısı. Toplantıları, Sarıyer'de değil sadece, bütün ilçelerimizde aynı konseptle yapıyoruz, hangi partiden olursa olsun. Bütünüyle beraber görüşüp, bundan sonra da bu iletişimin kesintisiz sürmesini istiyoruz. Ben eminim ki; diyalog ile konuşmak ile bazı sorunlarda çözüm oluşturuluyor. Bu bağlamda bugün, İstanbul'umuzun deneyimli belediye başkanlarından Sayın Şükrü Genç Başkan'ımla, Sarıyer'deki ekibiyle beraber güzel, verimli bir Sarıyer günü yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

GENÇ: "PLANLAMAYLA, ÇOK İYİ BİR YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINA KAVUŞTUK"
İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Genç de "10 yılla ilgili anlatılacak öyle çok şey var ki; aslında da hiçbir şey yok! Maalesef sizler de yaşadınız; 10 yılda çok fazla diyalog oluşturamadık. Buna rağmen biz, bir hedef belirledik. Bir planlama yaptık ve bu planlamayla, yerel yönetimlerin nasıl çalışması gerektiğini, şartlar ne olursa olsun, neler yapılması gerektiğini yaptığımız işlerle, hiçbir şekilde bir belediyenin olmadığı, bir kurumun olmadığı yerde çok iyi bir kurumsal yapılanmayla, çok iyi bir yerel yönetim anlayışına kavuştuk. Demek ki, şartlar ne olursa olsun, bunları yapmak mümkün" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, İBB ve Sarıyer Belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti. İmamoğlu ve Genç, sunumun ardından ilçede saha incelemelerinde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.02.2020 17:41
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