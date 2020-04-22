İmamoğlu: “Ramazan Yardımlaşma Ayıdır,Kimse Bizi Halkımıza Hizmet Etmekten Alıkoyamaz Dedi

Bağışlarınızı, zekatınızı, fitrenizi, en doğru ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla, hangi partiden olursa olsun fark etmez yaşadığınız yerin belediyesine ulaştırabilirsiniz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Florya / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan tarihi itibariyle başlayacak ve 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca, İBB’nin aldığı tedbirlere ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden İstanbullulara seslenip, bilgilendirme yaptı. İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan aynın ülkemize huzur getirmesini dileyerek şunları dedi:

TOPLU TAŞIMADA CİDDİ ARTIRIMLAR

“Yarın itibariyle hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımızın 100. Yılını kutlayacağız hem de aynı gece, ilk sahurla mübarek Ramazan ayına gireceğiz. Milli bayramımız da Ramazan da umarım bu zor günlerde milletimize esenlik getirir.

23 Nisan’ın ve Ramazan ayının, salgına ve salgına bağlı olarak sokağa çıkma yasağı dönemine denk gelmesi hepimizi üzdü; ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi, yarın itibariyle 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı dönemi başlıyor. Son dakikaya bırakmadan alışverişlerimizi yapalım. Ayrıca, sokağa çıkış yasak olsa da 23 ve 24 Nisan’da 09:00-14:00 saatleri arasında marketler açık olacak. Normal alışveriş davranışlarımıza devam edebiliriz.

Marketlerin açık olması, kuryelerin çalışacak olması vesilesiyle, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 2 günü, insan yoğunluğu diğer 2 güne oranla yüksek olacaktır. Bu vesile ile toplu taşımada çok ciddi artırımlar yaptık. Normal hat otobüslerimiz sabah 7’den akşam 20:00’ye dek çalışacak. 23-24 Nisan’da 445 hatta 7.747 sefer yapacağız. Sabah 06:00-10:00 arası metrobüs 3 dakikada bir gelecek. Artık kesintisiz ulaşıma geçiyoruz. O yüzden 10:00-16:00 arasında da metrobüs çalışacak.16:00-20:00 saatleri arasında yine 3 dakikada bir sefer olacak. Metrobüs hizmeti gece 01.00’e kadar devam edecek.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN HASTANELERE OTOBÜS TAHSİSİ

İmamoğlu, tüm hastanelerin arandığını, sağlık personeli için servis niteliğinde özel otobüs talepleri olup olmadığı sorulduğunu belirterek, “Talep eden her hastanemize otobüs tahsisi yapıyoruz. 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri ise otobüs seferlerimiz sabah 7-10 saatleri arasında, akşam da 17:00-20:00 arasında olacaktır. Metrobüslerimiz ise sabah 07:00’den gece yarısına kadar hizmet verecektir. Zaten pazar gece yarısı normal tarifeye de dönüş yapıyoruz” dedi.

Metro hatlarının 23 ve 24 Nisan günleri saat 7:00-20:00 saatleri arasında 30 dakika aralıklarla sefer düzenleyeceğini, 25-26 Nisan tarihlerinde de sabah 7:00-10:00 ve akşam 17:00-20:00 saatleri arasında yine 30 dakika aralıklarla seferler yapacağını ifade eden İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehir Hatları vapurlarımız 7 farklı hatta 13 gemi ile 90 sefer yapacak.

Tüm ulaşım ayrıntılarını ilgili kuruluşların internet sitelerinden edinebilirsiniz.

Ayrıca hem halk ekmek hem de Hamidiye tam kapasite üretimlerini sürdürecek. 553 ekmek büfemiz açık olacak. Evlere Hamidiye su servisi yapılabilecek.”

23 NİSAN KUTLAMALARI İBB HESAPLARINDAN İZLENEBİLECEK

Yarın, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılının kutlanacağını anımsatan İmamoğlu şunları kaydetti:

“100 yıl önce bu milletin büyükleri, bu milletin çocukları için büyük işler yaptı. Milletin kendi kendini yönetmesi için TBMM’yi kurdu. Ve o Meclis, Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp Cumhuriyeti ilan etti. Onlara şükranlarımızı sunuyor ve yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi, diyorum. Aynı zamanda dünyanın tek çocuk bayramını kutlayacağız. Atatürk’ün, Türk çocuklarına armağanı olan bu bayramı için çok ciddi hazırlıklar yaptık. Hem benim sosyal medya hesaplarımdan hem de iBB hesaplarından. 23 Nisan ruhuna uygun onlarca yapımı evinizde 3 gün boyunca izleyebilirsiniz.

RAMAZAN, AYDINLANMA VE YARDIMLAŞMA AYIDIR

Ve tabii, 23 Nisan’ı bitirip 24 Nisan’ın ilk saatlerine girdiğimizde ilk sahurumuzla mübarek Ramazan ayına da başlayacağız. Maalesef bu Ramazan hepsinden farklı olacak. İftarlarda buluşamayacağız, Ramazan etkinliklerinde, sahurlarda kavuşamayacağız. Bu yıl böyle maalesef. Ramazan bildiğiniz gibi aydınlanma ve yardımlaşma ayıdır.

Kim ne derse desin kulak asmayın. Bağışlarınızı, zekatınızı, fitrenizi, en doğru ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla, hangi partiden olursa olsun fark etmez yaşadığınız yerin belediyesine ulaştırabilirsiniz. Partisine bakmadan, tüm belediyelerimizin, toplumun en kılcal damarına kadar uzanan eli vardır. Çağrı bizden takdir halktan.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)