İmamoğlu: “Ortak Akıl Çabası, İstanbul Hizmet Yol Haritasının Öncüsü Olacak”

İlçe belediyesi ziyaretlerinin çok faydalı geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, “Bu ortak akıl çabası, ortaya koyacağımız bu beraber çalışabilme kabiliyeti, aslında sürdürülebilir bir İstanbul hizmet yol haritasının öncüsü olacak” dedi. İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da “Umarım, uzun süreli bir çalışma maratonuyla, İstanbul’a ve İstanbul halkına, özellikle de Gaziosmanpaşa ilçemize faydalı bir sonuç ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 35’nci ilçe belediyesi ziyaretini Gaziosmanpaşa’ya yaptı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile makam odasında bir araya gelen İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerinin çok yararlı geçtiğini vurguladı. “Her ilçemizin önerisi, uyarısı, ortaklaşa verdiğimiz kararlar, nerede, nasıl en hızlı hareket edeceğimiz konusunda ortaya koyduğumuz karar birliği hem ilçeler hem de İstanbul’umuz adına çok faydalı neticeler verdi, şu ana kadar” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:



İMAMOĞLU: “İLETİŞİM İSTANBUL’A FAYDA GETİRECEK”

“Bundan sonra da bu iletişimin İstanbul’a büyük fayda getireceğini öngörüyorum. İnşallah bugün de Gaziosmanpaşa’da, çok faydalı bir Gaziosmanpaşa gününü beraber geçirmeyi diliyoruz. Başkan’ımız bize, bugüne kadar yapılanları, bundan sonra yapılmasını istediklerini anlatacak. Ortak neler yapabiliriz; onları anlatacak. Biz de bunları, bütün bürokratlarımızla beraber dinleyeceğiz ve bu manada politikalarımızı olgunlaştırma çabası içinde olacağız. Bu ortak akıl çabası, ortaya koyacağımız bu beraber çalışabilme kabiliyeti, aslında sürdürülebilir de bir İstanbul hizmet yol haritasının öncüsü olacak.”



USTA: “BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA BİRLEŞMEK GEREKİYOR”

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Usta da ilçe belediyeleri olarak İstanbul’un parçalarını yönetmeye çalıştıklarını belirtti. “Tüm bu çalışmaların, bütüncül bir yaklaşımla, bütüncül bir planlamayla, şehre ve şehrin insanına yönelik birleşmesi gerekiyor” diyen Usta, “Sonuçta, şehirde sorumlulukları paylaşanlar ve beraber çalıştığımız arkadaşlar, tüm gücüyle, gece-gündüz kendi bulunduğu alanlarda hizmet ediyorlar. Bunu birleştirmek, tabii ki İstanbul’umuza hem değer katar hem de güç katar. Umarım, uzun süreli bir çalışma maratonuyla İstanbul’a ve İstanbul halkına, özellikle de Gaziosmanpaşa ilçemize faydalı bir sonuç ortaya koyar” ifadelerini kullandı.

“SORUNU AZ İLÇELER” DİYALOGU

İmamoğlu, konuşmaların ardından ziyaret gerçekleştirecekleri ilçeleri Beşiktaş, Kadıköy, Beylikdüzü ve Adalar olarak sıraladı. Bunun üzerine araya giren Usta, “Sorunu az olan ilçeler zaten sona kalmış. Ama Gaziosmanpaşa mesela, sorunu daha fazla olan bir ilçe” saptamasında bulundu. İmamoğlu’nun bu saptamaya yanıtı ise “Sorunu az deme; Adalar’da ne uğraşıyoruz, bir bilsen? Adalar’da çok sorun var; inan” oldu. Konuşmaların ardından, İBB ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti. Yaklaşık 1,5 saat süren sunumun ardından, İmamoğlu ve Usta, saha incelemelerinde bulunmak üzere belediye binasından ayrıldı. Bu sırada vatandaşlar, aracına binmek üzere olan İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi. Bir kadın vatandaşın İmamoğlu’na, “Ben aslında AK Partiliyim, ama bu evlatlar ve insanlar seni çok seviyor” şeklinde seslenmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu’nun Gaziosmanpaşa turu, İBB’ye ait Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Meydan Spor Alanları ve Zeminaltı Otopark inşaatındaki incelemelerin ardından son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı