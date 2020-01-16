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İmamoğlu'ndan Yavaş'a Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi” için gelkent başkentte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu'ndan Yavaş'a Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi” için gelkent başkentte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

haber 2
haber 2
16 Ocak 2020 Perşembe 13:51
İmamoğlu'ndan Yavaş'a Ziyaret

İmamoğlu, “Mansur Başkan'ıma benim bir ziyaret borcum var. İki seçim arasında bir ziyaretim olmuştu. Henüz mazbatayı almamıştım. İlginç bir gün içinde, sohbetimizi derinleştirmek isterim. Çünkü biz, paylaşarak başarıyı büyütmek istiyoruz başkanlarımızla ve belediyelerimizle. Deneyimleri paylaşıp, sohbet edeceğimiz bir an olacak. Ankara'da, bu şart ve belediyemizde bulunmaktan da gurur duydum ”dedi. Ziyaretinden önce İmamoğlu'na teşekkür eden Yavaş da “Ben de 'Hoş geldiniz' diyorum Sayın Başkan'ımıza. Epeydir görüşememiştik. Bu arada bir süreçle ilgili, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız ”ifadelerini kullandı. İmamoğlu ve Yavaş, görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü

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