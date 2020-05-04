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İmamoğlu'ndan Orjinal Bir Hizmet: "Askıda Fatura Uygulaması Başlattı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde zor günler geçiren hemşehrilerine, “askıda fatura” uygulamasını tanıttı. Uygulamayla ilgili ayrıntılara www.ibb.gov.tr üzerinden ulaşılabileceğini belirten İmamoğlu, “Mübarek Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı, kampanyamıza güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” dedi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:59
İmamoğlu'ndan Orjinal Bir Hizmet: "Askıda Fatura Uygulaması Başlattı"
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi sürecinde artırdığı sosyal yardım projelerine bir yenisini ekledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, küresel salgın nedeniyle evde kalma zorunda olan ya da işini kaybeden vatandaşlarla dayanışmak amacıyla geliştirilen “askıda fatura” uygulamasını tanıttı. Küresel salgının sağlık problemleri ile birlikte çok ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul’da, hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan, neredeyse 2 aydır çalışamıyor. Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat, her geçen gün zorlaşıyor. Bu tablo, bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İBB olarak, her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ediyoruz” dedi.
 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Florya /İstanbul 


“YENİ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ”
 

Hayatın sadece bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan İmamoğlu, “Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Pandemi süreci nedeniyle İstanbul’da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar, mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak, ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğalgazda ise yasal olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı. İBB olarak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı artırmak adına, yeni bir adım daha atıyoruz. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. ‘Ben ne yapabilirim’ diye soruyorlar” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİ İLE HAYIRSEVERLERİ SANAL ORTAMDA BULUŞTURUYORUZ”


“Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz” diyen İmamoğlu, yeni başlattıkları “askıda fatura” uygulamasını şu sözlerle tanıttı:


“Kampanyanın özü şu: İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB’nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, ‘askıda fatura’ uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ’a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak. Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyen hemşehrilerimiz de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr’ye girerek askıda fatura uygulamamızda görebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı, kampanyamıza güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım.”

Son Güncelleme: 04.05.2020 17:14
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