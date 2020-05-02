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İmamoğlu'ndan Metro Müjdesi
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İmamoğlu'ndan Metro Müjdesi

İMAMOĞLU’NDAN “ÜMRANİYE-GÖZTEPE METROSU” MÜJDESİ: “2022’DE İSTANBULLULARA HEDİYE EDECEĞİZ” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı sürecinde şehirde devam eden kurum çalışmalarını yerinde inceledi. İmamoğlu, Ataşehir’de metro şantiyesi, Ümraniye’de atıksu ve Üsküdar’da katlı otopark inşaatında incelemelerde bulundu. 2017’den itibaren durmuş bir proje olan “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı”nın yapım çalışmalarını, Eylül 2019’da yeniden başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Umarım 2022 yılında, Göztepe Parkı’ndan başlayarak Ümraniye'de sona eren bu yoğun hat üzerinde hizmet veren, çok değerli bir metromuzu, İstanbullulara hediye etmiş olacağız” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:53
İmamoğlu'ndan Metro Müjdesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017’den itibaren durmuş bir proje olan “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı”nın yapım çalışmalarını, 20 Eylül 2019’da yeniden başlatmıştı. İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen yapımı devam eden hattaki çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 25 metre derinliğindeki Ataşehir İstasyonu şantiyesine inen İmamoğlu, Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu’na Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından bir iş aracına binerek, metro hattı tüneli boyunca yaklaşık 500 metrelik gezi gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Ataşehir-Ümariye-Üsküdar / İstanbul 


“HIZLI HAREKET EDECEĞİZ”


Tüneli kazan TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Açma Makinesi) cihazının çalışmasını yerinde izleyen İmamoğlu, hatla ilgili şu bilgileri paylaştı:
“2017'den itibaren durmuş projeydi. Ataşehir’den başlayan, Göztepe'nin yoğunluğunu aldığı, aynı zamanda Ümraniye ile buluşan bir hat. Günde 400 bin kapasiteli bir hat olması bekleniyor. Dolayısıyla bu hattın yürümesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız bu şantiye ile ilgili kredi girişimlerini yaptılar. 2017'den 2019'a kadar durum bu. Şantiyeyi, o dönemde, 175 milyon Euro'luk bir finansman sağlayarak harekete geçirdik. Eylül 2019 dan bu yana yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 tane TBM çalışıyor. Buradaki TBM'nin performansı, 1 kilometre mesafeye ulaştı. 2 TBM daha devreye girecek Mayıs ve Haziran ayında. Hızlı hareket edeceğiz. 11 duraklı, yaklaşık 16 kilometre mesafeye ulaşan bir metro hattını devreye alacağız. Niyetimiz, 2022'nin ortalarında bu hattı devreye almak. Az önce Pelin Hanım da söyledi, o da sevindirici; sanırım 2021’in sonuna doğru TBM’lerin işi bitmiş olacak. Diğer i̇nşaat çalışmaları elbette devam edecek. Umarım 2022 yılında, Göztepe Parkı’ndan başlayarak Ümraniye'de sona eren bu yoğun hat üzerinde hizmet veren, çok değerli bir metromuzu, İstanbullulara hediye etmiş olacağız.”

İKİ FARKLI İLÇEDE DÖRT YATIRIM İNCELEMESİ


İmamoğlu, Ataşehir’deki metro incelemesinin ardından Ümraniye’ye geçti. İmamoğlu, Ümraniye’de 3 farklı noktada gerçekleştirilen (Libadiye Cad. Yağmursuyu ve Atıksu - Tatlısu Mahallesi. Turgut Özal Bulvarı/Necip Fazıl Caddesi Kesişimi İçme Suyu - İmes Sanayi Sitesi Boru İtme) çalışmalarla ilgili İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’dan bilgi aldı. İmamoğlu’nun Asya yakasındaki son durağı Üsküdar oldu. Mimar Sinan Mahallesi’nde, İBB’ye ait Hakimiyet-i Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Katlı Otopark inşaatında incelemelerde bulunan İmamoğlu’na, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

ÜSKÜDAR’IN İKİNCİ MEYDANINI BİR AN ÖNCE İSTANBULLULARLA BULUŞTURMAK NİYETİNDEYİZ


İnşaatın değişik bir sistemle tasarlanmış bir proje olduğunu belirten İmamoğlu, “Tabiri caizse, yukarıdan aşağı inilerek yapılan bir sistem. Üsküdar için çok kıymetli. Üsküdar halkı da Üsküdar Belediye Başkanı’mız da dört gözle bekliyor. Bizim de önem verdiğimiz bir proje. Ekibimiz, burada sürekli bir denetim içerisinde. Yüklenici firmamız da bu işe dair deneyimi olan bir kurum. Biz, bu günleri maksimum değerlendirmek ve bu yıl sonuna kadar bitirmek arzusundaydık. Tabi bu Covid etkisi, her şantiyeyi etkiliyor.

Umuyorum çok geciktirmeden, yine sözümüze yakın bir takvimde burayı Üsküdar halkına el birliğiyle hediye ederiz. Neticede belediye, belediyenin çarşısı, İBB’nin otoparkı, meydan düzenlemesiyle beraber etrafındaki tarihi doku, Mimar Sinan Çarşısı ve camileriyle, aşağıdaki bitmiş olan meydanımızla, sahile uzanan kısmıyla, Allah’ın izniyle burayı bir an önce Üsküdarlılarla buluşturmak niyetindeyiz. Artık meydanlar, Covid sebebiyle başka bir yoruma da tabii. Meydanlar nasıl kullanılacak? Meydanlarda insanlar nasıl sosyalleşecek ?

Dünyada birçok kurallar yeniden yazılıyor; toplu taşımada, meydanlarda, parklarda, her yerde… Çalışma ortamları da dahil. Meydanlar, yaşam için önemli bir alan haline -zaten öyleydi- geliyor önümüzdeki pandemi sonrası dünya yaşamında” dedi.

İmamoğlu ve Türkmen, buradaki saha gezisinin ardından Üsküdar sahiline indi ve tarihi Kuşkonmaz Camii’nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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