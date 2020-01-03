İmamoğlu Meclis Eski Başkanı Karaduman’ı Anlatacak

TBMM eski başkanı ve 17. ve 18. Dönem Trabzon Milletvekili Necmettin Karaduman, vefatının ikinci yılında doğum günü olan 6 Ocak'ta anılacak. Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı tarafından düzenlenecek anma etkinliği, saat 19:00’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salonu’nda gerçekleşecek.

Program, “Karaduman'ın Hayatından Kesitler Fotoğraf Sergisi” ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karaduman hakkında görüş, anı ve değerlendirmelerinin bulunduğu “Örnek Bir Devlet Adamı; Necmettin Karaduman” kitabının tanıtım kokteyli ile başlayacak. ''Ömrüm Benim'' tanıtım filminin ardından ‘Örnek Bir Devlet Adamı; Necmettin Karaduman’ açık oturumu ile devam edecek. Açık oturumun başkanlığını Profesör Dr. Ruşen Keleş üstlenecek. Başkan İmamoğlu’nun, Türkiye sevdalısı Necmettin Karaduman'ın sıra dışı yaşam öyküsünü anlatacağı etkinlik önemli isimleri buluşturacak. Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ Derneği Başkanı Profesör Dr. Mehmet Haberal, Trabzon Eski Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu, Sanatçı Profesör Dr. Süleyman Saim Tekcan ve Emekli Vali Enver Hızlan, Karaduman'ın 90 yıllık demokrasi mücadelesi ile geçen fırtınalı hayatını konuşacak.