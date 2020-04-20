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İmamoğlu: “İnsanlık, Önem Ve Değer Verdiği Şeyleri Gözden Geçiriyor”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanlarına yaptığı moral ziyaretlerini Hamidiye Su ile devam ettirdi. Kemerburgaz’daki tesislerde incelemelerde bulunan İmamoğlu, “Bu dönem, bize çok özel dersler veriyor ve yaşatıyor. İnsanlık, önem ve değer verdiği şeyleri gözden geçiriyor. Doğanın önemini, insanı yaşatmanın önemini bir daha yaşatıyor. Çok unuttuğumuz bir şeyi hatırlatıyor. Bu anlamda korumamız gereken kaynaklardan birisi de su. Çünkü su, hayattır” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2020 Pazartesi 17:39
İmamoğlu: “İnsanlık, Önem Ve Değer Verdiği Şeyleri Gözden Geçiriyor”
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını sürecinde üretimini ve dağıtımını kesintisiz devam ettiren Hamidiye Su çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, çalışanlara yapacağı konuşma öncesinde tesislerde incelemelerde bulundu. Hamidiye Su Genel Müdürü Sertaç Nişli’den, üretim ve dağıtım süreçleriyle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, çalışanlara yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Kemerburgaz -İstanbul 


“SİZLER, YOL ARKADAŞIMIZSINIZ”


“Herkese sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Allah, herkesi korusun. Dikkat edin kendinize, iş ortamındaki mesafenize. Ailelerinizle bir arada olduğunuzda keza aynı şekilde. Önce sağlık, sonra işimiz ve başarılarımız. Sağlık olmazsa, gerisi boş. Bu dönem, bize çok özel dersler veriyor ve yaşatıyor bence bu virüsün mücadelesi.

İnsanlık, önem ve değer verdiği şeyleri gözden geçiriyor. Doğanın önemini, insanı yaşatmanın önemini bir daha yaşatıyor. Çok unuttuğumuz bir şeyi hatırlatıyor. Bu anlamda korumamız gereken kaynaklardan birisi de su. Çünkü su, hayattır. Hamidiye Su da bu toprakların kadim bir değeridir, markasıdır. Bu güzel tesiste, 2019 Temmuz’da faaliyete giren ve Aralık sonunda kesin kabulü yapan modern cihazın, yeni üretimlerini görmeye geldik. Çok da onur duydum, gurur duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bir de sürprizi oldu. Bu tesiste şu an üretimde olan suyumuzun, yeni başlanan bir düzenle, milletimizin bağımsızlığının en önemli simgelerinden olan Meclis’imizin 100’ncü yılının ve dünyanın tek çocuk bayramının 100’ncü yılının kutlandığı güzel bir etiketle üretim yapılıyor. Bundan dolayı da gurur duydum. Sizler, yol arkadaşımızsınız. Bu güzel kente hizmet ediyorsunuz. Sorumluluğunuz ve sorumluluğumuz büyük. İyi ki varsınız.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.04.2020 17:47
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