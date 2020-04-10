İmamoğlu : “2020 İçin Su Sorunumuz Yok Ama Tasarruflu Kullanalım”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’nin “Yeni Bir Gün” adlı programına canlı yayınla bağlanarak, Çağla Şikel’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şikel’in İmamoğlu’na yönelttiği ilk soru, “Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa gibi ilçelerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz?” şeklinde oldu. Söz konusu ilçelerde nüfus ve bina yoğunluklarının fazla olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İkinci boyutu da şu: Çalışanların şu anda işe gittiklerini görüyoruz. Yayına bağlanmadan önce, İstanbul’daki büyün organize sanayi bölgesi yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle toplantımızı yaptık. Orada bir yöneticimiz ilginç bir istatistik verdi bir yöneticimiz. ‘Enerji tüketiminin yüzde 40’larda azaldığını görüyoruz. Bu da üretimin yüzde 40 azaldığını gösteriyor’ dedi. Bu tespit, işçi sınıfımızın, çalışan emekçilerin devam ettiklerini gösteriyor. Bu durumun sosyal mesafeyi sıkıntıya sokabilir ihtimali üzerinden baktığımızda ve bahsini ettiğimiz ilçelerde de özellikle çalışan sayısının çokluğu, bence oradaki bulaşmayı tetikleyen unsurlar diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyn Çetiner



“ISRARIMIZDA DEVAM EDİYORUZ”



İmamoğlu, “Her fırsatta sokağa çıkma yasağı getirilmesini dile getiriyorsunuz. Şu anki son durumu değerlendirdiğinizde hala aynı fikirde misiniz” sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

“Bilim Kurulu’muzun ve özellikle Vali’mizin topladığı Pandemi Kurulu’ndaki tıp insanlarının bize aktardıkları bilgiler ışığında, açıkçası bu talebimizin ya da oradaki fikirlerin, zaman geçtikçe anlamını yitirdiği noktasında da görüşleri var. O bakımdan, her an bu sürecin yapılması gerekiyor. Israrımızda devam ediyoruz. Ama bu ısrarımızın hangi zamana kadar faydası var? Umarım öyle bir kötü durumu test etmeyiz hiçbirimiz. Ama ne yazık ki geciken her gün, riski artıran bir durumda. Bugün itibariyle tekrar ifade ediyorum: Sıkı bir tecridin, şöyle 2-3 haftalık bir tecridin, gerçekten İstanbul’umuza büyük bir katkı sunacağını tekrar hissediyorum; bilim insanlarının aktarımlarından dolayı.”



“BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 70’İN ÜSTÜNE ÇIKTI”



İmamoğlu, Şikel’in, “İçme suyuyla ilgili korkular oluşmaya başladı. ‘Su tükeniyor, susuz kalacağız’ gibi endişeler duyuyoruz. Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz” sorusunu da “Son yağışlarla, ilk defa yüzde 70’in üstüne çıkan bir baraj doluluğumuz var. Özellikle Trakya’nın yağış alması bizim için sevindirici oldu. Çünkü hem Istrancalar’dan faydalandığımız barajlarımızda su doluluk oranı yükseldi hem de Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere gibi barajlarımızdaki doluluk oranı yükseldi. Bu bizim için çok kıymetli. Umuyorum Nisan ve Mayıs ayı çok verimli geçer. Önümüzdeki hafta da yağış gözüküyor ama şunu söyleyelim: Şu an ulaştığı doluluk oranı ve farklı tedarik imkanlarımızdan dolayı, 2020 yılı içerisinde veya sonuna kadar, hiçbir şekilde bir su sıkıntımız yok. Bu konunda vatandaşlarımıza bu müjdeyi verebilirim. Ama şunu ifade edeyim: Su sıkıntımızın olmamasının en önemli kaynağı, insanların tasarruflu şekilde suyu kullanabilmesi” şeklinde yanıt verdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)