İki Ay Önce Bizler İçin Sıradan Olan Bir Çok Şey Bugün İmkansız Oldu…

Değerli okurlar hatırlayın lütfen çok değil sadece 2 ay önce bizler için sırada olan bir çok alışkanlığımız bugün ise neredeyse imkansız olmuş durumda.

Mesela aracınız var İstanbul’un yanı başında yer alan Yalova’ya gideceksiniz bu kısa bir süre önceye kadar çok basit ve sırada bir olay iken bugünlerde se öyle kolay değil.

Önce Bir kaymakamlığa gidip neden seyahat edeceğinizi anlatan arzuhal vereceksiniz.

Eğer kaymakam sunduğunuz gerekçeye inanırsa, seyahat edebilmeniz için yol belgesi hazırlayacak ve o belge ile yola çıkabileceksiniz.

Bu belgeyi alabilmek için öyle çabalar sarf eden insanlar görüyorum ki inanamazsınız…

Yada cebinizde paranız var yanı başınızdaki bir lokantaya gidip oturup bir lokma yemek yeme şansınız yok.

ALLAH dilerse bir anda her şeyin değişebileceğini bir süre önce söyleseydik emin olun bir ok kişi özellikle ALLAH inancı zayıf olan bir çok kişi hadi orada Yalova gitmek için izin belgesi almak da ne demek ? Yada cebimde param var lokanta var ve ben gidip oradan bir şey yiyemeyeceğim diyerek bizi delilikle sulardı.

Ancak bu yazdıklarım ve daha fazlası bugün 30 Büyükşehir başta olmak üzere 81 ilimizde yaşayan herkes kendi hayatında yaşıyor.

YAPAY ZEKA, UZAYA YOLCULUK, VS.VS. BUGÜN BİZE HİÇ Mİ HİÇ ANLAMLI GELMİYOR…

Yine kısa bir süre önce bir çoğumuz YAPAY zeka veya ULTRA teknolojiden bahsederken bugün yeryüzünde 200 den fazla ülke ve 7 milyar insan ağırlığı 5 KG.yi geçmeyen bir virüs karısında esir olmuş durumda.

En gözü doymayan İNSAN üç beş kuruşluk dünya menfaati için yalan söyleyen KUL HAKKI yiyen sanki ölmeyecekmiş gibi hareket eden ACİZ insan bariz ALLAH’ın azameti karşında bir hiç olduğunu kabul et de daha büyük felaketler başımıza gelmeden…

RAMAZAN GELDİ AMA NE KİMSEYİ İFTARA DAVET EDEBİLECEĞİZ NEDE BİZ KİMSEYE GİDEBİLECEĞİZ…

Son yıllarda benim gibi köylü olan bir çok kişi bayramlar tatil değildir’ i anlamayıp arife gününden tatile çıkıp medeniyetimizin güzel bir değeri olan bayramlar eş, dost, akraba ve komşular ile hem hal olup dostluğu, insanlığı ve İslamiyeti yüceltmek varken misafir kabul etmektense alıp başımı tatile çıkayım diyenlerin sayısı az değildi. Yahu dostum arkadaşım bari 1.ve 2.günü eş dost ziyaretine ayır diğer günler gideceksen git derdim...

BOZULMUŞ,DEJENERE OLMUŞ HAK,HUKUK,ADALETİ PARA İLE ALINIP SATILIR HALE GETİREN, KOKUŞMUŞ İNANLARIN % 95’İ İNİN SUÇU KENDİSİNDE DEĞİL BAŞAKSINDA GÖRDÜĞÜNÜ GÖRDÜĞÜMDEN DOLAYI İNSANLARDAN UMUDUM KALMIYOR…

Başkasının değil yaşamımda insanların dünya menfaati için çok rahat Hakim önünde tutanaklara geçecek şekilde yalan söylediğine şahit oldum.

Adama Mektup yazarak bak dostum yarın öbür gün ölüp gideceğiz sana veya bana mahşerde çocuklarına kaç dükkan, kaç ev, kaç araba veya ne kadar para bıraktın diye hesap sorulmayacak.

Nefsine uyup benim sana anahtarı verdiğim zaman tutanak yapmayıp sana güvenmemi kullanıp boşattığım dairen için 4 ay kira alamadım diyerek dava açıp benden haksız olarak 50 bin TL Para almak sana kalmayacak dememe rağmen ADAM NUH DEYİP PEYGAMBER DEMİYORSA ben insanların yaşanan ÖLÜMLÜ COVİD 19 ‘dan nasıl ders alacağına inanayım.

Kimse kızmasın ve kusura bakmasın Gözünün içine baka baka yalan söyleyerek hakkı olmayan bir parayı benden İCRA zoru ila alan insan var.

Hakeza şımarık Arap ..İÇLERİNİN hayvanları canlı canlı ateşe verip çırpınışlarından zevk alınan bir dönemde geçiyorken Yüce yaratıcı nasıl bütün bu zulümlere seyirci kalır ?

CENAB-I HAK BİR ÇOK AYETİNDE EY İNSANLAR benim sizden istediğim şekilde yaşamazsan sana görünür veya görünmez düşmanlar musallat ederim helak olursunuz ilahi emri sanki bize değil UZAYLILARA gelmiş gibi ben dahil hiç birimiz üstümüze almadık.

Son söz Cumhurbaşkanından toplumun en alt kesimdeki bu fakire kadar hepimiz “ TEMİZ BİR KALP İLE ABDESTİMİZİ ALIP EY RABBİM BİZ AZDIK SEN AFFET DEYİP KİMİN HAKKINI YEMİŞEK HEMEN ÖDEMEK KAYDI İLE TÖVBE İSTİĞFAR ETMEZEK BUGÜN COVİD 19 ‘dan kurtulsak bile yarın da bizi COVİD 20 bulacak.

Ey okur sakın suçu şuna buna atma hemen kendinden başla TÖVBE etmeye hakkını yediğin kim varsa hemen HELLALİK AL belki rabbim TÖVBEMİZİ kabul eder de bu musibetleri başımızdan alır diyerek sözümü bitireyim.

İnşallah Ramazan ayı TÖVBEMİZE vesile olur…

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner