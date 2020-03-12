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İhlas Koleji Goethe Enstitüsü’nde Etkinliğe Katıldı

İngilizcenin yanı sıra ikinci dil olarak Almanca eğitimi alan İhlas Koleji öğrencileri Alman dilinin kültürünü yakından tanımak amacıyla Goethe Enstitüsünün hazırlamış olduğu etkinliğe katıldılar.

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12 Mart 2020 Perşembe 14:50
İhlas Koleji Goethe Enstitüsü’nde Etkinliğe Katıldı
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Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencileri etkinlik kapsamında ilk olarak enstitünün kütüphanesinde araştırmalar yaptılar. Ardından Beyoğlu sokaklarına çıkarak “Beyoğlu’nda Alman izleri” başlığı altında hazırlanan ilginç sorulara cevaplar aradılar.

Çeşitli aşamalardan oluşan etkinlikte öğrenciler kütüphanede kendilerine verilen soruların cevaplarını bulmaya çalıştılar. Buldukları cevapları kendilerine verilen formlara yazan öğrenciler daha sonra Beyoğlu sokaklarında yönergeler eşliğinde keşif turuna çıktılar. İstiklal Caddesi’nde bulunan “Alman Kitabevi, Alman Lisesi, Avusturya Fırını, Alman Kasabı…” ile ilgili soruların cevaplarını arayan öğrenciler oldukça keyifli vakit geçirdiler.

Yine Goethe Enstitüsü’nde son bulan etkinliğin ardından enstitü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.  

Etkinlik sonunda konuşan okulun Almanca öğretmeni Elif Zehra Güneş, yarışma odaklı güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Bilgilerin pratiğe dökülmesinin önemini vurgulayan Güneş, “ Okulumuzda vermiş olduğumuz teorik bilgileri pratiğe döken öğrencilerimiz için ilginç ve yararlı bir Almanca dersi oldu.” dedi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin de yaptığı açıklamada kurum olarak yabancı dile özel bir önem verdiklerini hatırlatarak, “Öğretmenlerimiz; çok farklı, faydalı ve ilginç etkinliklerle öğrencilerimize yabancı dili sevdirmek ve öğretmek için gayret ediyorlar. Eğitim yılı içinde geziler, yarışmalar, seminerler gibi etkinlikler  düzenleyerek öğrencilerimize en iyi şekilde yabancı dili öğreten yabancı dil zümrelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.  
 

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