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İgdaş’tan 7.2’lik Deprem Tatbikatı

“Gökyüzü ile arkadaş” sloganıyla 1992’den bu yana İstanbulların doğalgaz ihtiyacını karşılayan İGDAŞ, her yıl düzenlediği deprem tatbikatını bu yıl da 7.2 şiddete göre düzenledi.

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13 Şubat 2020 Perşembe 16:27
İgdaş’tan 7.2’lik Deprem Tatbikatı
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Kent genelinde, 1.195 personel, 156 araç görev aldı. İGDAŞ Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden koordine edilen tatbikatta, Bölge Afet ve Acil Durum Masaları, şebeke şeflikleri ve ilgili birimler hazır bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İGDAŞ, olası bir depremde doğal gaz kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklere karşı hazırlıklı olmak, acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak, müdahale pratiği kazanmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. İGDAŞ’ın Sultangazi Boğaziçi Hizmet Binası’nda koordine edilen tatbikat, İstanbul AFAD ve İBB AKOM ile işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.

-İLETİŞİM İBB TELSİZ SİSTEMİ ÜZERİNDEN SAĞLANDI-
İstanbul’daki olası 7.2 şiddetindeki depreme göre düzenlenen tatbikatı İGDAŞ’ın 8 yıldır sürdürüyor. Tatbikat, “Kuvvetli Yer Hareketleri Kayıt Kumanda İzleme Sistemi” ve “Doğalgaz Şebekesi Sismik Risk Azaltım Sistemi” projeleri kapsamında, muhtemel bir deprem sonucunda, doğal gaz altyapı ve üstyapısında meydana gelecek hasar ve kayıpları ortaya koyan çıktılar doğrultusunda yürütüldü. Olası depremde tüm iletişim sisteminin devre dışı kaldığı varsayımından hareketle, tüm operasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi telsiz şebekesi üzerinden yürütüldü.

-GAZ OTOMATİK KESİLDİ-
İGDAŞ Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden Sismik Risk Azaltım Sistemi üzerinden ‘senaryo deprem’ oluşturuldu. Büyüklüğü ve şiddeti tanımlanan deprem sonrası, İstanbul’un üst yapı ve doğal gaz altyapısında olası hasar haritaları üretildi. Kuvvetli Yer Hareketleri Kayıt Kumanda Cihazları ile tanımlanan eşik değeri aşan noktalardaki bölge regülatörlerinin gazı, otomatik olarak kesildi. Gazı kesilen bölge regülatörleri ile ilgili bilgiler, SCADA Sistemi üzerinden raporlanarak sahadaki şebeke şefliklerine ulaştırıldı. 187 Doğal Gaz Acil Ekipleri, doğal gaz şebekesindeki hasar gören noktalara ulaşarak gerekli müdahaleyi yaptı. Senaryo gereği yıkılan binaların gazı kesildi, hasar gören bölge regülatörleri ve servis kutularında hasar giderme çalışmaları başlatıldı.

BULUT: “EN YAYGIN ‘İVME ÖLÇER AĞI’ İGDAŞ’TA”
Tatbikatı yöneten İGDAŞ İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selami Bulut, tatbikatın gerçeğe en yakın şekilde düzenlendiği belirterek, “Öngörülerimiz üzerinden, nerelerde en fazla yıkımımın olacağını hesaplayacak durumdayız. Direkt olarak Kandilli ’ye de bağlıyız; deprem büyüklüğünü ve sonrasında oluşacak hasarların durumunu öğrenebilmek adına. İstanbul’daki en yaygın “ivme ölçer ağı” İGDAŞ’ta bulunuyor. Bölgelerdeki regülatör istasyonlarımızın hemen hemen hepsinde deprem sensörleri var” dedi.


“İGDAŞ’ı, Anadolu, İstanbul ve Boğaziçi olarak üç bölgeye ayırdık” diyen Bulut, sözlerini, “Boğaziçi ve Anadolu bölgesinde de kriz masası aktif olarak çalışıyor. Telsiz sisteminde yaşanacak bir soruna karşı da ekiplerimizle, İBB İtfaiyesi üzerinden temas kuracak durumdayız” diye tamamladı.

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